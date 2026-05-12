Um homem de 32 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e uma scooter elétrica na tarde desta terça-feira, 12, na avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, o condutor da scooter seguia pela avenida no sentido Centro quando um caminhão Mercedes-Benz Atego branco, que estava estacionado, iniciou uma conversão à direita para acessar a rua Major Mendonça.
Ainda de acordo com os policiais, o motorista do caminhão sinalizou corretamente a manobra. Porém, devido à altura do veículo, ele não percebeu a presença da scooter elétrica que trafegava ao lado direito, momento em que ocorreu a colisão.
Vítima foi levada para a UPA
O homem que pilotava o veículo não possuía carteira de motorista, condição que, segundo a regulamentação do modelo, não é obrigatória.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. O estado de saúde não foi informado.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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