12 de maio de 2026
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ACIDENTE

Caminhão faz conversão e atinge scooter na Presidente Vargas

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Mini scooter elétrica caída ao chão após o acidente
Mini scooter elétrica caída ao chão após o acidente

Um homem de 32 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e uma scooter elétrica na tarde desta terça-feira, 12, na avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, o condutor da scooter seguia pela avenida no sentido Centro quando um caminhão Mercedes-Benz Atego branco, que estava estacionado, iniciou uma conversão à direita para acessar a rua Major Mendonça.

Ainda de acordo com os policiais, o motorista do caminhão sinalizou corretamente a manobra. Porém, devido à altura do veículo, ele não percebeu a presença da scooter elétrica que trafegava ao lado direito, momento em que ocorreu a colisão.

Vítima foi levada para a UPA

O homem que pilotava o veículo não possuía carteira de motorista, condição que, segundo a regulamentação do modelo, não é obrigatória.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. O estado de saúde não foi informado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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