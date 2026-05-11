Uma jovem de 18 anos ficou ferida no começo da noite desta segunda-feira, 11, após ser atropelada na avenida Alagoas, no Jardim Paulista, em Franca.
Segundo testemunhas, a vítima havia acabado de sair do trabalho e, ao acessar a avenida, foi atingida por um carro.
Com o impacto, a jovem foi arremessada ao chão e sofreu um ferimento no rosto, além de escoriações pelo corpo.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro da vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
As circunstâncias do atropelamento não foram informadas.
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