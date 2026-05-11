11 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SAÍA DO TRABALHO

Jovem é atropelada ao sair do trabalho em Franca

Por da Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Jovem foi socorrida pelo Samu de Franca
Jovem foi socorrida pelo Samu de Franca

Uma jovem de 18 anos ficou ferida no começo da noite desta segunda-feira, 11, após ser atropelada na avenida Alagoas, no Jardim Paulista, em Franca.

Segundo testemunhas, a vítima havia acabado de sair do trabalho e, ao acessar a avenida, foi atingida por um carro.

Com o impacto, a jovem foi arremessada ao chão e sofreu um ferimento no rosto, além de escoriações pelo corpo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro da vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

As circunstâncias do atropelamento não foram informadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários