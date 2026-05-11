Uma jovem de 18 anos ficou ferida no começo da noite desta segunda-feira, 11, após ser atropelada na avenida Alagoas, no Jardim Paulista, em Franca.

Segundo testemunhas, a vítima havia acabado de sair do trabalho e, ao acessar a avenida, foi atingida por um carro.

Com o impacto, a jovem foi arremessada ao chão e sofreu um ferimento no rosto, além de escoriações pelo corpo.