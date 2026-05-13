O comércio irregular de roupas, eletrônicos e brinquedos importados foi alvo de uma ação conjunta da Receita Federal e da Polícia Militar de Minas Gerais na manhã desta terça-feira, 12, em Passos (MG), a 100 km de Franca.

A operação, batizada de Atacado Central, apreendeu mais de R$ 1,2 milhão em mercadorias e mobilizou 15 servidores federais e 24 policiais militares.

Ao todo, oito estabelecimentos comerciais foram alvo da força-tarefa, que investigava a venda de produtos falsificados apresentados como originais.