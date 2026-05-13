O Pronto-socorro Adulto "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, está passando por uma troca de equipamento de raio-x nesta semana - uma intervenção que combina reforma do espaço físico e instalação de tecnologia mais moderna.
O processo inclui adequações no piso e na infraestrutura da sala, o que exige o desligamento temporário do aparelho atual. Mesmo assim, o acesso ao exame não foi interrompido: os pacientes continuam sendo atendidos, com os raios-x sendo realizados em outras unidades da rede municipal.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, explicou como o fluxo foi reorganizado para evitar qualquer lacuna no atendimento. "Também teremos reforço da equipe de radiologia e a disponibilização de uma ambulância de apoio, que ficará dedicada, durante a semana, ao transporte de pacientes quando necessário", afirmou.
A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita e o Pronto-socorro Infantil são as unidades que absorvem temporariamente a demanda dos exames.
A previsão é de que os trabalhos no Pronto-socorro Adulto sejam concluídos até o final desta semana, com o novo equipamento entrando em funcionamento nos próximos dias.
Concluída essa etapa, a atenção se volta para outra unidade: a UPA do Jardim Aeroporto será a próxima a ter seu equipamento de raio-x substituído.
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