O Pronto-socorro Adulto "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, está passando por uma troca de equipamento de raio-x nesta semana - uma intervenção que combina reforma do espaço físico e instalação de tecnologia mais moderna.

O processo inclui adequações no piso e na infraestrutura da sala, o que exige o desligamento temporário do aparelho atual. Mesmo assim, o acesso ao exame não foi interrompido: os pacientes continuam sendo atendidos, com os raios-x sendo realizados em outras unidades da rede municipal.

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, explicou como o fluxo foi reorganizado para evitar qualquer lacuna no atendimento. "Também teremos reforço da equipe de radiologia e a disponibilização de uma ambulância de apoio, que ficará dedicada, durante a semana, ao transporte de pacientes quando necessário", afirmou.