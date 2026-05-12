A jovem Anna Júlia de Freitas Teixeira, de 19 anos, internada em estado grave após o acidente que matou seu pai no último dia 29 de abril, apresentou uma evolução significativa no quadro de saúde nesta segunda-feira, 11. A melhora trouxe alívio e esperança para familiares e amigos que acompanham a recuperação desde a internação na Santa Casa de Franca.
As informações foram compartilhadas pela vereadora Lindsay Cardoso (PP), amiga próxima da família, que acompanha o tratamento da jovem. Segundo ela, Júlia passou o dia ativa, chamando enfermeiras, tentando conversar e demonstrando sinais de bom humor durante o atendimento médico.
Mesmo com a fala ainda lenta e pausada, reflexo do quadro clínico, a jovem já consegue se comunicar. Em um dos momentos relatados, chegou a brincar com um enfermeiro, chamando-o de “bonitão”.
Recuperação gradual
Os avanços físicos também começaram a aparecer. De acordo com o relato, o inchaço no rosto diminuiu consideravelmente e um dos cateteres já foi retirado.
Apesar da melhora, Júlia ainda apresenta marcas do trauma sofrido no acidente. Ela passou por uma cirurgia de craniotomia e mantém ferimentos na testa, além de pontos que se estendem da região frontal até próximo à nuca, na altura da orelha.
A mobilidade também vem sendo recuperada gradualmente. O lado direito do corpo apresenta evolução mais significativa, enquanto o lado esquerdo já responde com movimentos na mão e na perna. A jovem ainda não consegue sustentar a cabeça, situação considerada esperada diante da gravidade do traumatismo craniano e do procedimento cirúrgico recente.
Outro fator considerado positivo foi a estabilidade clínica nas últimas horas. Segundo a atualização, Júlia não apresentou febre nem convulsões desde o dia anterior. Os quadros de meningite e sepse, que agravavam o estado de saúde, também estão regredindo após a mudança na medicação antibiótica.
A equipe médica avalia que, caso a evolução continue nesse ritmo, a jovem poderá deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos próximos dias e seguir para um quarto.
Acidente matou pai da jovem
O acidente aconteceu no km 27 da rodovia Engenheiro Ronan Rocha, nas proximidades do Keop’s Motel, no sentido Franca–Patrocínio Paulista.
Anna Júlia estava na garupa de uma Honda Biz vermelha conduzida pelo pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, conhecido como “Motocão”. Segundo as informações, os dois haviam saído da chácara onde moravam, local ligado a um trabalho de resgate de animais, quando ele levava a filha para o trabalho.
Durante o trajeto, a motocicleta foi atingida. Gustavo morreu ainda no local.
Anna Júlia foi socorrida em estado gravíssimo por uma equipe do Samu e encaminhada à Santa Casa, onde permanece internada.
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