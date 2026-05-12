A jovem Anna Júlia de Freitas Teixeira, de 19 anos, internada em estado grave após o acidente que matou seu pai no último dia 29 de abril, apresentou uma evolução significativa no quadro de saúde nesta segunda-feira, 11. A melhora trouxe alívio e esperança para familiares e amigos que acompanham a recuperação desde a internação na Santa Casa de Franca.

As informações foram compartilhadas pela vereadora Lindsay Cardoso (PP), amiga próxima da família, que acompanha o tratamento da jovem. Segundo ela, Júlia passou o dia ativa, chamando enfermeiras, tentando conversar e demonstrando sinais de bom humor durante o atendimento médico.

Mesmo com a fala ainda lenta e pausada, reflexo do quadro clínico, a jovem já consegue se comunicar. Em um dos momentos relatados, chegou a brincar com um enfermeiro, chamando-o de “bonitão”.

Recuperação gradual