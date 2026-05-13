Em celebração ao Dia das Mães, o Citi Lions Sobral promoveu na segunda-feira, 11, um Dia de Beleza voltado às mulheres atendidas pela entidade, conveniada com a Prefeitura de Franca. A ação contou com a participação de alunos e monitores do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e beneficiou cerca de 30 moradoras da Região Norte da cidade.
O Citi Lions Sobral atende aproximadamente 250 pessoas e recebeu gratuitamente serviços de corte de cabelo, escova, manicure, maquiagem, design de sobrancelhas e tranças. A iniciativa teve como objetivo elevar a autoestima das participantes e proporcionar um momento especial em comemoração à data celebrada no último domingo.
Moradora do Jardim Vera Cruz, Elma Maria de Morais aproveitou a oportunidade para cortar os cabelos e fazer as unhas. “Foi gratificante, pois nem sempre temos condições de ir a um salão”, afirmou.
Jane Angélica Silva Fernandes, do Jardim Milena, também participou da atividade e destacou a importância do projeto. “É uma oportunidade para poucos e eu não poderia desperdiçar. Minha torcida é que façam outros Dias da Beleza como esse”, comentou.
Já Joana D'Arc Utrera, moradora da Vila Santa Terezinha, definiu a ação como “maravilhosa”. “Com este atendimento até o astral da gente muda”, ressaltou.
A programação continuou na terça-feira, 12, com atendimento a duas turmas da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais). Segundo os organizadores, a iniciativa integra uma série de ações sociais iniciadas neste mês no CRA (Centro de Referência do Autismo), localizado na Cidade Nova, e mantido pela Prefeitura com gestão da Fundação Espírita Allan Kardec.
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