Em celebração ao Dia das Mães, o Citi Lions Sobral promoveu na segunda-feira, 11, um Dia de Beleza voltado às mulheres atendidas pela entidade, conveniada com a Prefeitura de Franca. A ação contou com a participação de alunos e monitores do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e beneficiou cerca de 30 moradoras da Região Norte da cidade.

O Citi Lions Sobral atende aproximadamente 250 pessoas e recebeu gratuitamente serviços de corte de cabelo, escova, manicure, maquiagem, design de sobrancelhas e tranças. A iniciativa teve como objetivo elevar a autoestima das participantes e proporcionar um momento especial em comemoração à data celebrada no último domingo.

Moradora do Jardim Vera Cruz, Elma Maria de Morais aproveitou a oportunidade para cortar os cabelos e fazer as unhas. “Foi gratificante, pois nem sempre temos condições de ir a um salão”, afirmou.