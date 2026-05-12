Dois homens, de 25 e 37 anos, foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira, 11, durante uma ação da Polícia Militar em um imóvel na rua Irênio Greco, no bairro Chico Júlio, em Franca. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Segundo a polícia, o local já era conhecido pelas autoridades pela prática de tráfico de drogas.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais visualizaram um homem saindo da residência. Ao notar a aproximação da viatura, ele retornou rapidamente ao imóvel e alertou os demais ocupantes sobre a presença policial. O suspeito foi abordado imediatamente.

No mesmo instante, outros dois indivíduos fugiram pelos telhados de imóveis vizinhos, mobilizando equipes de apoio para um cerco na região.

Cerco policial e apreensões