Dois homens, de 25 e 37 anos, foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira, 11, durante uma ação da Polícia Militar em um imóvel na rua Irênio Greco, no bairro Chico Júlio, em Franca. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Segundo a polícia, o local já era conhecido pelas autoridades pela prática de tráfico de drogas.
Durante patrulhamento de rotina, os policiais visualizaram um homem saindo da residência. Ao notar a aproximação da viatura, ele retornou rapidamente ao imóvel e alertou os demais ocupantes sobre a presença policial. O suspeito foi abordado imediatamente.
No mesmo instante, outros dois indivíduos fugiram pelos telhados de imóveis vizinhos, mobilizando equipes de apoio para um cerco na região.
Cerco policial e apreensões
Após buscas, os dois suspeitos foram localizados escondidos em uma casa abandonada na rua Carlos Vilhena.
Com o homem de 37 anos, que trabalha como cabeleireiro, os policiais encontraram 38 porções de substância semelhante à cocaína e dinheiro em espécie. Já dentro do imóvel alvo da operação, foram apreendidas várias porções de substância semelhante ao crack, além de duas balanças de precisão, dinheiro e um aparelho celular.
O homem de 25 anos, apontado como traficante, estava com porções de entorpecentes, dinheiro e dois celulares.
O adolescente apreendido não portava materiais ilícitos, mas afirmou aos policiais que estava no local para comprar drogas e que fugiu após o alerta sobre a chegada da equipe policial.
Ferimentos durante fuga
Durante a tentativa de fuga pelos telhados, o suspeito de 25 anos e o adolescente sofreram cortes provocados por cercas de concertina. Ambos foram encaminhados para atendimento médico.
Ainda segundo a ocorrência, os policiais constataram que o homem de 25 anos havia abandonado o sistema prisional em abril deste ano e permanecia na condição de evadido, embora sem mandado de recaptura ativo.
Objetos suspeitos recuperados
No imóvel, os policiais também localizaram objetos de origem suspeita, incluindo uma televisão de 32 polegadas e equipamentos de montaria, como selas e arreios para cavalos.
Duas vítimas compareceram à unidade policial e reconheceram parte dos itens como produtos de furtos recentes. Os objetos foram devolvidos. Outros materiais permaneceram apreendidos e serão encaminhados ao 2º Distrito Policial para investigação e possível identificação de novas vítimas.
Diante dos fatos, os dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Segundo a polícia, as penas previstas ultrapassam quatro anos de reclusão, o que impede a concessão de fiança na esfera policial.
O adolescente foi ouvido na presença da responsável legal e liberado conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
A ocorrência segue sob investigação.
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