12 de maio de 2026
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DESPEDIDA

Jovem morto a facadas é sepultado na região

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
João Lucas Rizsatto, de 24 anos, morreu após ser golpeado por um amigo
João Lucas Rizsatto, de 24 anos, morreu após ser golpeado por um amigo

João Lucas Rizsatto, de 24 anos, vítima de um homicídio registrado na madrugada de segunda-feira, 11, em Guaíra, foi velado e sepultado na manhã desta terça-feira, 12, em Miguelópolis, cidade onde mantinha laços familiares. O corpo foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Barretos após exame necroscópico.

Familiares e amigos participaram das despedidas em clima de forte comoção. Segundo parentes da vítima, o autor do crime seria apenas amigo de João Lucas, e não parente, como chegou a ser cogitado inicialmente.

A hipótese de vínculo familiar surgiu após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que os dois aparecem se chamando de “primo”, expressão usada de forma informal entre amigos.

Relembre o caso

O crime foi registrado no bairro Miguel Fabiano, em Guaíra, e causou grande repercussão entre os moradores da cidade. João Lucas foi encontrado morto em um terreno baldio localizado na avenida 27.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a Guarda Civil Municipal receber uma denúncia anônima informando que havia um homem caído no local. Como não havia equipe disponível da GCM naquele momento, o atendimento foi realizado pelos policiais militares.

Leia mais: Suspeito diz que 'brincava' com vítima antes de matá-la a facadas

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