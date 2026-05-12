João Lucas Rizsatto, de 24 anos, vítima de um homicídio registrado na madrugada de segunda-feira, 11, em Guaíra, foi velado e sepultado na manhã desta terça-feira, 12, em Miguelópolis, cidade onde mantinha laços familiares. O corpo foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Barretos após exame necroscópico.

Familiares e amigos participaram das despedidas em clima de forte comoção. Segundo parentes da vítima, o autor do crime seria apenas amigo de João Lucas, e não parente, como chegou a ser cogitado inicialmente.

A hipótese de vínculo familiar surgiu após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que os dois aparecem se chamando de “primo”, expressão usada de forma informal entre amigos.

Relembre o caso