João Lucas Rizsatto, de 24 anos, vítima de um homicídio registrado na madrugada de segunda-feira, 11, em Guaíra, foi velado e sepultado na manhã desta terça-feira, 12, em Miguelópolis, cidade onde mantinha laços familiares. O corpo foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Barretos após exame necroscópico.
Familiares e amigos participaram das despedidas em clima de forte comoção. Segundo parentes da vítima, o autor do crime seria apenas amigo de João Lucas, e não parente, como chegou a ser cogitado inicialmente.
A hipótese de vínculo familiar surgiu após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que os dois aparecem se chamando de “primo”, expressão usada de forma informal entre amigos.
Relembre o caso
O crime foi registrado no bairro Miguel Fabiano, em Guaíra, e causou grande repercussão entre os moradores da cidade. João Lucas foi encontrado morto em um terreno baldio localizado na avenida 27.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a Guarda Civil Municipal receber uma denúncia anônima informando que havia um homem caído no local. Como não havia equipe disponível da GCM naquele momento, o atendimento foi realizado pelos policiais militares.
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