10 de maio de 2026
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TRAGÉDIA NA ESTRADA

Motorista morre e gestante fica grave após batida na Portinari

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Daniel José da Silva morreu no acidente
Daniel José da Silva morreu no acidente

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, 10, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao trevo do Estreito, em Pedregulho, terminou com a morte de um motorista e deixou uma gestante em estado grave.

Segundo as primeiras informações, a batida aconteceu por volta das 5h30, em um trecho de curva da rodovia que possui radar de velocidade.

O motorista do carro, identificado como Daniel José da Silva, seguia pela pista quando teria invadido a faixa contrária ao fazer a curva e atingido de frente um ônibus que trafegava no sentido a Cristais Paulista.

Com o impacto, Daniel sofreu ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada na Santa Casa de Franca.

Gestante ficou em estado grave

Uma passageira que estava no carro e está grávida também ficou ferida no acidente.

Ela foi socorrida com diversos ferimentos e encaminhada para a Santa Casa de Pedregulho. O estado de saúde dela é considerado grave.

As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades.

Não há informações sobre feridos entre os ocupantes do ônibus.

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