Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, 10, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao trevo do Estreito, em Pedregulho, terminou com a morte de um motorista e deixou uma gestante em estado grave.

Segundo as primeiras informações, a batida aconteceu por volta das 5h30, em um trecho de curva da rodovia que possui radar de velocidade.

O motorista do carro, identificado como Daniel José da Silva, seguia pela pista quando teria invadido a faixa contrária ao fazer a curva e atingido de frente um ônibus que trafegava no sentido a Cristais Paulista.