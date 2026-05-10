Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, 10, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao trevo do Estreito, em Pedregulho, terminou com a morte de um motorista e deixou uma gestante em estado grave.
Segundo as primeiras informações, a batida aconteceu por volta das 5h30, em um trecho de curva da rodovia que possui radar de velocidade.
O motorista do carro, identificado como Daniel José da Silva, seguia pela pista quando teria invadido a faixa contrária ao fazer a curva e atingido de frente um ônibus que trafegava no sentido a Cristais Paulista.
Com o impacto, Daniel sofreu ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada na Santa Casa de Franca.
Gestante ficou em estado grave
Uma passageira que estava no carro e está grávida também ficou ferida no acidente.
Ela foi socorrida com diversos ferimentos e encaminhada para a Santa Casa de Pedregulho. O estado de saúde dela é considerado grave.
As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades.
Não há informações sobre feridos entre os ocupantes do ônibus.
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