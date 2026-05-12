12 de maio de 2026
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EDUCAÇÃO

Bolsa Universidade convoca 116 estudantes para entrevistas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Prédio da Secretaria Municipal de Educação, em Franca
Prédio da Secretaria Municipal de Educação, em Franca

A Secretaria de Educação de Franca convocou 116 estudantes classificados para a segunda etapa do processo seletivo do programa Bolsa Universidade. As entrevistas sociais começam nesta terça-feira, 12, e seguem até o dia 2 de junho na sede da secretaria.

Os candidatos devem conferir as datas e horários definidos na convocação e comparecer ao local com documento de identidade.

De acordo com o edital, o não comparecimento poderá resultar na desclassificação automática, sem possibilidade de recurso, conforme prevê a Lei Complementar nº 379, de 20 de abril de 2022.

Lista foi publicada no Diário Oficial

A relação dos estudantes convocados, em ordem alfabética, foi publicada no Diário Oficial do último sábado, 9, e está disponível para consulta pela internet.

Neste ano, o programa oferece 100 vagas para concessão de bolsas de estudo parciais destinadas a universitários matriculados em instituições particulares de Franca. Dependendo do valor da mensalidade, o benefício pode chegar a 75% do custo pago pelo estudante.

Como funciona o programa

O custeio das bolsas é dividido entre a Prefeitura, a instituição de ensino e o próprio universitário. Além das novas vagas abertas neste ano, outros 197 estudantes seguem sendo atendidos pelo programa desde 2022.

A Secretaria de Educação fica na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, no Parque Francal.

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