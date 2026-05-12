A Secretaria de Educação de Franca convocou 116 estudantes classificados para a segunda etapa do processo seletivo do programa Bolsa Universidade. As entrevistas sociais começam nesta terça-feira, 12, e seguem até o dia 2 de junho na sede da secretaria.

Os candidatos devem conferir as datas e horários definidos na convocação e comparecer ao local com documento de identidade.

De acordo com o edital, o não comparecimento poderá resultar na desclassificação automática, sem possibilidade de recurso, conforme prevê a Lei Complementar nº 379, de 20 de abril de 2022.

Lista foi publicada no Diário Oficial