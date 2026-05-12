12 de maio de 2026
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ATENÇÃO

Obras interditam trecho e alteram trânsito no ‘Galo Branco’

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Maquinários atuando nas obras de antienchentes
Maquinários atuando nas obras de antienchentes

A Prefeitura de Franca iniciou nessa segunda-feira, 11, uma série de interdições e alterações no trânsito no cruzamento das avenidas Antônio Barbosa Filho e Dr. Ismael Alonso y Alonso, na região próxima ao posto Galo Branco, devido às obras de alargamento do Córrego dos Bagres. A ponte em frente ao posto foi totalmente interditada e duas faixas das avenidas acabaram bloqueadas, restando apenas uma pista liberada para o tráfego.

As intervenções são coordenadas pelo Departamento de Trânsito, ligado à Secretaria de Segurança. Máquinas e equipes da empresa responsável pela obra começaram os trabalhos nas primeiras horas da manhã.

Rotas alternativas

Para reduzir os impactos no fluxo de veículos, a Prefeitura implantou rotas alternativas na região. Uma das opções para os motoristas é a utilização da rua Couto Magalhães, que passou a operar em sentido único nas duas primeiras quadras.

Os cruzamentos com as ruas Bolívia e Cuba, no Jardim Consolação, receberam semáforos para auxiliar na reorganização do tráfego.

Também foi criada uma rota alternativa para os motoristas que seguem pela avenida Antônio Barbosa Filho em direção à rodovia Cândido Portinari e ao shopping. Neste caso, o trajeto indicado passa pelas ruas Araxá, Caieiras e Célio Cerqueira até o acesso à rodovia.

Mudanças no sentido das vias

Com as alterações, a rua Célio Cerqueira passou a operar em mão única no trecho entre a rua Araxá e a rotatória no cruzamento com a rua Mário David.

Já a rua Araxá teve o sentido invertido entre a avenida Ismael Alonso y Alonso e a rua Célio Cerqueira. A rua Caieiras também passou a funcionar em mão única entre as ruas Araxá e Célio Cerqueira.

Segundo a Prefeitura, o cronograma prevê a conclusão das obras em janeiro de 2027. Novas interdições poderão ser realizadas ao longo da execução do projeto, conforme a necessidade dos trabalhos.

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