A Prefeitura de Franca iniciou nessa segunda-feira, 11, uma série de interdições e alterações no trânsito no cruzamento das avenidas Antônio Barbosa Filho e Dr. Ismael Alonso y Alonso, na região próxima ao posto Galo Branco, devido às obras de alargamento do Córrego dos Bagres. A ponte em frente ao posto foi totalmente interditada e duas faixas das avenidas acabaram bloqueadas, restando apenas uma pista liberada para o tráfego.

As intervenções são coordenadas pelo Departamento de Trânsito, ligado à Secretaria de Segurança. Máquinas e equipes da empresa responsável pela obra começaram os trabalhos nas primeiras horas da manhã.

Rotas alternativas

Para reduzir os impactos no fluxo de veículos, a Prefeitura implantou rotas alternativas na região. Uma das opções para os motoristas é a utilização da rua Couto Magalhães, que passou a operar em sentido único nas duas primeiras quadras.