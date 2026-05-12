Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo disponibilizam, nesta terça-feira, 12, um total de 162 vagas de emprego na região administrativa de Franca. As oportunidades contemplam diferentes setores e níveis de experiência, ampliando as chances de inserção e recolocação no mercado de trabalho.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pela manutenção de mais de 200 unidades dos PATs em todo o estado. Além do encaminhamento para vagas, os postos oferecem gratuitamente serviços como habilitação ao Seguro-Desemprego e orientações profissionais.
Entre as funções com maior número de oportunidades na região estão alimentador de linha de produção, com 27 vagas, e vendedor de comércio varejista, com 25.
Também há vagas para atendente de lojas e mercados (16), operador de caixa (14), vendedor pracista (10), pedreiro (8), técnico de enfermagem (8), assistente de vendas (7), repositor de mercadorias (5) e auxiliar de escritório em geral (4).
Atendimento nos PATs
Para utilizar os serviços oferecidos pelos PATs, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.
Em Franca, o posto está localizado na rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, anexo ao terminal rodoviário.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico informou que as vagas são atualizadas constantemente e podem ser preenchidas a qualquer momento, o que faz com que o número de oportunidades varie ao longo do dia.
Plataforma digital amplia acesso
Além dos postos presenciais, os trabalhadores também podem acessar o Trampolim, plataforma digital gratuita que reúne vagas de emprego e cursos de qualificação profissional.
A ferramenta permite buscar oportunidades por área de atuação e localização, além de disponibilizar cursos voltados ao aprimoramento profissional. O sistema ainda oferece testes de habilidades e recursos para criação de currículo.
Outro destaque da plataforma é a área destinada ao público com mais de 60 anos, com acesso facilitado a cursos de qualificação e opções de microcrédito voltadas à recolocação profissional e ao empreendedorismo.
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