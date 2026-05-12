Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo disponibilizam, nesta terça-feira, 12, um total de 162 vagas de emprego na região administrativa de Franca. As oportunidades contemplam diferentes setores e níveis de experiência, ampliando as chances de inserção e recolocação no mercado de trabalho.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pela manutenção de mais de 200 unidades dos PATs em todo o estado. Além do encaminhamento para vagas, os postos oferecem gratuitamente serviços como habilitação ao Seguro-Desemprego e orientações profissionais.

Entre as funções com maior número de oportunidades na região estão alimentador de linha de produção, com 27 vagas, e vendedor de comércio varejista, com 25.