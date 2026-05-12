Veja o obituário desta terça-feira, 12, em Franca:
Nome: Idalina Oriolli Figueiredo
Idade: 98 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Wilson Carrijo
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Tereza Alves de Gouveia
Idade: 95 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: José Peres Peronti
Idade: 89 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Odália Teixeira
Idade: 90 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Maria Aparecida da Silva Piccioni
Idade: 59 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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