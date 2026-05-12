Veja o obituário desta terça-feira, 12, em Franca:

Nome: Idalina Oriolli Figueiredo

Idade: 98 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Wilson Carrijo

Idade: 82 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h