12 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério da Saudade, no Centro de Franca
Cemitério da Saudade, no Centro de Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 12, em Franca:

Nome: Idalina Oriolli Figueiredo 
Idade: 98 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 9 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Wilson Carrijo
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Tereza Alves de Gouveia 
Idade: 95 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: José Peres Peronti
Idade: 89 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Odália Teixeira
Idade: 90 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria Aparecida da Silva Piccioni
Idade: 59 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

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