Uma moradora da zona oeste de Franca teve um Dia das Mães inesquecível neste domingo, 10. A pequena Luiza nasceu dentro da casa da família, no Jardim Califórnia, antes mesmo da chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O atendimento foi acionado para uma residência na rua Francisco Tarsia. Quando os socorristas chegaram ao local, a bebê já havia nascido. Apesar do susto e da rapidez do parto, tanto a recém-nascida quanto a mãe, Vitória, estavam bem.
Mãe e filha receberam os primeiros atendimentos ainda na residência e, na sequência, foram encaminhadas para a Santa Casa de Franca, onde passaram por exames e avaliação médica.
O casal Victoria Alves Abreu e Mário Faleiros estava emocionado com o nascimento inesperado da filha. Ainda assustados com a rapidez do parto, eles não conseguiram dar muitos detalhes sobre a gestação e o momento do nascimento.
Antes de seguirem para o hospital, os pais permitiram o registro de uma foto e comemoraram a chegada da pequena Luiza justamente no Dia das Mães.
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