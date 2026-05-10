Uma moradora da zona oeste de Franca teve um Dia das Mães inesquecível neste domingo, 10. A pequena Luiza nasceu dentro da casa da família, no Jardim Califórnia, antes mesmo da chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O atendimento foi acionado para uma residência na rua Francisco Tarsia. Quando os socorristas chegaram ao local, a bebê já havia nascido. Apesar do susto e da rapidez do parto, tanto a recém-nascida quanto a mãe, Vitória, estavam bem.

Mãe e filha receberam os primeiros atendimentos ainda na residência e, na sequência, foram encaminhadas para a Santa Casa de Franca, onde passaram por exames e avaliação médica.