Uma motociclista ficou ferida na manhã desta terça-feira, 12, após um acidente envolvendo um Mitsubishi ASX branco e uma Honda Biz lilás, no cruzamento da avenida Santa Cruz com a rua Miguel Elias, em Franca. Segundo a Polícia Militar, a condutora do carro realizava uma conversão quando atingiu a moto que seguia pela avenida no sentido Centro–bairro.
O acidente aconteceu quando a motorista do ASX seguia no sentido bairro–Centro e tentou fazer a conversão. Conforme informações apuradas no local, um veículo que vinha no sentido oposto sinalizou para que ela avançasse, mas acabou obstruindo sua visão.
Ao iniciar a manobra, a condutora não conseguiu visualizar a motociclista, que trafegava pela avenida. Sem tempo para reação, a moto foi atingida pelo carro.
Vítima sofreu fratura e ferimentos no rosto
Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao solo. Ela sofreu fratura no braço esquerdo, além de escoriações pelo corpo e ferimentos no rosto, com sangramento ativo.
Testemunhas relataram que a vítima gritava de dor e pedia ajuda enquanto aguardava atendimento médico.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas, segundo informações da ocorrência, todas as viaturas estavam empenhadas em outros atendimentos registrados na manhã desta terça-feira, incluindo acidentes na Vila São Sebastião e na rodovia Cândido Portinari.
Espera por resgate durou cerca de 40 minutos
A motociclista aguardou aproximadamente 40 minutos até a chegada de uma ambulância particular da HapVida, acionada por meio de convênio. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada para atendimento médico.
A condutora do carro permaneceu durante toda a ocorrência, prestou apoio à vítima e demonstrava estar abalada com a situação.
Policiais militares fizeram o controle do trânsito, garantiram a segurança no local e acompanharam a ocorrência até a chegada do resgate.
As causas do acidente serão apuradas.
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