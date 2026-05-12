Uma motociclista ficou ferida na manhã desta terça-feira, 12, após um acidente envolvendo um Mitsubishi ASX branco e uma Honda Biz lilás, no cruzamento da avenida Santa Cruz com a rua Miguel Elias, em Franca. Segundo a Polícia Militar, a condutora do carro realizava uma conversão quando atingiu a moto que seguia pela avenida no sentido Centro–bairro.

O acidente aconteceu quando a motorista do ASX seguia no sentido bairro–Centro e tentou fazer a conversão. Conforme informações apuradas no local, um veículo que vinha no sentido oposto sinalizou para que ela avançasse, mas acabou obstruindo sua visão.

Ao iniciar a manobra, a condutora não conseguiu visualizar a motociclista, que trafegava pela avenida. Sem tempo para reação, a moto foi atingida pelo carro.

Vítima sofreu fratura e ferimentos no rosto