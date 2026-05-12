A campanha Franca Tem Voz realizou, nesta segunda-feira, 11, o primeiro grande encontro entre pré-candidatos a deputado estadual e federal da região. O bate-papo aconteceu no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e reuniu 13 nomes que pretendem disputar as eleições, em um debate sobre temas ligados à representatividade política, investimentos e demandas regionais.
Durante quatro horas de evento, seis pré-candidatos à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e sete à Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), participaram de discussões divididas em blocos. O encontro começou às 19h com os estaduais e seguiu às 21h com os federais.
Participaram da rodada para deputado estadual Cristiany Castro (Republicanos), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD), Marcos Ferreira (PSB), Prof. Priscila (PT) e Sérgio Granero (Republicanos).
Já para deputado federal participaram Cynthia Milhim (MDB), Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (PSOL), Guilherme Ubiali (PSDB), João Rocha (União Brasil), Mariana Negri (PT) e Sidney Elias (Novo).
Debate dividido em blocos
O evento contou com a presença da presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Franca, Luiza Gouvêa, e do vice-presidente, Denilson Carvalho, responsáveis por intermediar eventuais pedidos de resposta entre os participantes.
O formato foi dividido em etapas. No primeiro bloco, os pré-candidatos fizeram considerações iniciais e explicaram os motivos que os levaram a disputar as eleições.
Na sequência, todos responderam a uma pergunta comum. Entre os candidatos estaduais, o tema central foi saúde. Já os federais debateram a escala 6x1.
Os estaduais também discutiram investimentos no interior, privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), rodovias e geração de empregos. Entre os federais, os temas abordados foram custo de vida, violência, saúde e anistia.
Ao final, os participantes responderam quais são, na visão deles, os principais problemas enfrentados pela região.
Representatividade regional
Presidente da Acif, Fernando Rached Jorge afirmou que o movimento busca ampliar a presença política de Franca nas esferas estadual e federal. “O projeto Franca Tem Voz nasce da necessidade de ampliar a representatividade política de Franca e da região, para que a cidade volte a ter força na interlocução estadual e federal”, disse.
Rached ressaltou o caráter suprapartidário da campanha. “A iniciativa é suprapartidária e cívica. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de fortalecer candidaturas comprometidas com Franca e evitar a perda de representatividade.”
O jornalista Corrêa Neves Jr., responsável pela mediação do bate-papo, também destacou a importância da articulação política regional. “Quando o eleitor da região vota em candidatos sem vínculo com o interior, a consequência prática é a perda de investimentos, de participação e de voz política.”
“Se o interior não se organizar politicamente, a tendência é que a representação fique cada vez mais concentrada em figuras de alcance nacional, enquanto cidades como Franca perdem espaço nas decisões”, completou.
Pré-candidatos a deputados federais
O deputado estadual Guilherme Cortez, cotado para disputar uma vaga no Congresso Nacional, defendeu o fim da escala 6x1 e se posicionou contra a anistia aos envolvidos no atentado de 8 de janeiro. “Por ter um mandato de deputado estadual, a gente é mais alvo, porque quem não tem mandato precisa chamar a atenção de quem tem. A gente conhece essa velha tática. Mas o nosso dever é qualificar o debate público. A gente tem o que falar, a gente tem bagagem do que falar, não fala só de achismo. Esse foi o nosso diferencial até aqui”.
A primeira-dama de Franca e candidata a deputada federal, Cynthia Milhim, defendeu a retirada de impostos da cesta básica, que reúne produtos considerados essenciais para a alimentação da população brasileira. Ela também afirmou ser favorável ao modelo de trabalho horista, no qual o profissional é contratado e remunerado de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. “Eu acho que fiquei satisfeita com o que trouxe, com o que eu falei. Essa sou eu, essa é a Cynthia, que fala o que pensa, que sente e eu estou muito satisfeita com tudo que nós vivemos aqui”.
Guilherme Ubiali afirmou que, caso eleito, se oporá a qualquer aumento de impostos para a população. Além disso, ele pretende destinar R$ 30 milhões anuais em emendas parlamentares para a região de Franca - em 2025, por exemplo, cada deputado federal teve a possibilidade de indicar até R$ 37 milhões em emendas individuais. “Esse evento é muito importante para que a população conheça seus candidatos e hoje pude apresentar minhas ideias, pois Franca precisa de um candidato da cidade e que principalmente lute contra o aumento de impostos.”
Sidney Elias se posicionou contra o fim da escala 6x1, defendeu a anistia e se comprometeu a auxiliar a indústria. "Temos que ajudar as fábricas de sapatos, que é uma indústria que emprega. Nós temos a população que já é especializada”.
O ex-prefeito e pré-candidato a deputado federal Gilson de Souza afirmou que Franca vive um momento de amadurecimento político e de conscientização sobre a necessidade de a cidade e a região terem uma representação forte na Câmara Federal. “Agora eu estou aí na pré-candidatura, deputado federal, eu vejo essa necessidade em que Franca e região precisam ter voz no congresso. E é pra isso que a gente está se candidatando. Trazer toda essa vivência, essa experiência, como parlamentar.”
João Rocha criticou a gestão do presidente Lula (PT), disse que Franca precisa “pôr um pé em Brasília” e elogiou a realização da campanha. “Temos que parabenizar a Acif, o GCN e todos os parceiros do Franca Tem Voz e dizer de forma bem clara: isso engrandece o esclarecimento para a nossa população, engrandece a nossa democracia, que, afinal, estamos buscando um cargo lá em Brasília, na República Federal”.
A pré-candidata a deputada federal Mariana Negri classificou o evento como uma iniciativa importante para fortalecer a democracia e ampliar o debate político em Franca e na região. Segundo ela, encontros como esse permitem que a população conheça melhor as propostas e posicionamentos dos candidatos sobre diferentes temas. Mariana destacou ainda que a principal função dos parlamentares é legislar e afirmou que cada oportunidade de debate contribui para o fortalecimento do sistema democrático. “Foi uma alegria participar. Cada oportunidade que a gente tem de saber a opinião dos candidatos sobre cada tema fortalece o nosso sistema democrático”.
Pré-candidatos a deputados estaduais
Durante o bate-papo, a pré-candidata Prof. Priscila defendeu a instalação de uma unidade do Instituto Federal no prédio da antiga Unesp (Universidade Estadual Paulista) no Centro de Franca. Lideranças municipais - como o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e o vereador Gilson Pelizaro (PT) - trabalham há meses para viabilizar o projeto junto ao Governo Federal. “Eu, como professora, como estou no chão da escola, vendo o que está acontecendo na educação pública, ocasionada pelo governador, a gente precisa trazer essas pautas, precisa trazer com mais firmeza e estar mais perto da população”, afirmou.
Flávia Lancha afirmou que a experiência acumulada ao longo dos anos pode contribuir para ampliar investimentos na cidade. “Eu penso que na minha experiência nesses anos para Franca, tenha representatividade, para que Franca tenha voz, principalmente, em investimentos e que atenda às nossas demandas.”
A pré-candidata Cristiany Castro comparou o desenvolvimento de Franca ao de Passos, cidade mineira com cerca de 120 mil habitantes que recebeu uma fábrica da Heineken no ano passado. A instalação de grandes empreendimentos pode impulsionar a geração de empregos e também aumentar a arrecadação do município. “Falar do protagonismo da região Franca, que é uma região que tem quase 600 mil eleitores e tem sido sub-representada, infelizmente. Nós precisamos de mais vozes ativas, com qualidade técnica, com respeito às pessoas, para que a gente, de fato, traga investimento, traga orçamento e, acima de tudo, a gente olhe para essa questão de valorização da região como um todo, com vários aspectos, tanto na saúde quanto na cultura.”
Marcos Ferreira afirmou que a ampliação da representatividade política pode trazer mais investimentos para a região. “Quanto maior o número de representantes de uma cidade, de uma região, o orçamento fica mais aberto à possibilidade de conquistas. Então, francanos e francanas, cidadãos e cidadãs da região de Franca, votem nos candidatos da nossa cidade e da nossa região para um trabalho em conjunto.”
A deputada estadual Delegada Graciela, candidata à reeleição, elogiou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pela criação da Tabela SUS Paulista. Ela também destacou sua luta pela construção de vias marginas na rodovia Cândido Portinari e pelo pontilhão que ligará o Jardim Guanabara à região próxima à Vila São Sebastião. “Foi uma oportunidade importante para que a gente pudesse dialogar com toda a sociedade, mostrar já o nosso trabalho como deputada, nossas pretensões. Foi muito positivo”.
Já Sérgio Granero se comprometeu a investir na cidade proporcionando a sua votação. “Se eu tiver 30% ou 40% dos votos (por exemplo), eu me comprometo a investir esse percentual das minhas emendas na cidade”, finalizou.
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