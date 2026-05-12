A campanha Franca Tem Voz realizou, nesta segunda-feira, 11, o primeiro grande encontro entre pré-candidatos a deputado estadual e federal da região. O bate-papo aconteceu no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e reuniu 13 nomes que pretendem disputar as eleições, em um debate sobre temas ligados à representatividade política, investimentos e demandas regionais.

Durante quatro horas de evento, seis pré-candidatos à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e sete à Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), participaram de discussões divididas em blocos. O encontro começou às 19h com os estaduais e seguiu às 21h com os federais.

Participaram da rodada para deputado estadual Cristiany Castro (Republicanos), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD), Marcos Ferreira (PSB), Prof. Priscila (PT) e Sérgio Granero (Republicanos).