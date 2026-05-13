Uma perseguição policial com apoio do Helicóptero Águia, da Polícia Militar, terminou na apreensão de 60 kg de maconha na tarde do domingo, 10, em Monte Azul Paulista, a 160 km de Franca. Segundo a Polícia Militar, a droga tinha como destino a cidade de Franca.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a ocorrência começou por volta das 12h, durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária em uma rodovia da região. Um veículo Hyundai, de cor cinza chumbo, desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade.

Na tentativa de escapar, os suspeitos acessaram uma área de canavial no Distrito de Marcondésia, em Monte Azul Paulista, passando por trechos de difícil acesso.