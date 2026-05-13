13 de maio de 2026
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MONTE AZUL PAULISTA

Perseguição com Águia da PM apreende drogas com destino a Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
No carro dos criminosos mais de 60 quilos de maconha foram apreendidos
No carro dos criminosos mais de 60 quilos de maconha foram apreendidos

Uma perseguição policial com apoio do Helicóptero Águia, da Polícia Militar, terminou na apreensão de 60 kg de maconha na tarde do domingo, 10, em Monte Azul Paulista, a 160 km de Franca. Segundo a Polícia Militar, a droga tinha como destino a cidade de Franca.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a ocorrência começou por volta das 12h, durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária em uma rodovia da região. Um veículo Hyundai, de cor cinza chumbo, desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade.

Na tentativa de escapar, os suspeitos acessaram uma área de canavial no Distrito de Marcondésia, em Monte Azul Paulista, passando por trechos de difícil acesso.

Com o apoio do Helicóptero Águia, policiais conseguiram localizar o carro de aluguel abandonado em meio ao canavial. Dentro do veículo, foram encontrados diversos tabletes de drogas, que, segundo informações apuradas pela polícia, seriam distribuídos em Franca.

Ao perceberem o cerco policial, os ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram a pé por uma área de mata e cana-de-açúcar.

Já nessa segunda-feira, 11, dois homens que estavam envolvidos no caso foram presos. Um estaria em um hotel da região e foi preso quando buscava o comparsa na área que ele havia se escondido.

Equipes da Polícia Militar de Monte Azul Paulista e Bebedouro continuam as buscas na tentativa de localizar os suspeitos.

A ocorrência foi apresentada na delegacia da região e o material apreendido será encaminhado para perícia. A polícia investiga agora a origem da droga e o destino final da carga.

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