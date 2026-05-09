Um princípio de incêndio na Pizzaria do Gaúcho, na avenida São Vicente, na Vila Santa Rita, em Franca, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e assustou clientes na noite deste sábado, 9.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente começou após a gordura acumulada na chaminé pegar fogo e cair sobre a churrasqueira, provocando grande quantidade de fumaça na área da cozinha.

A fumaça chamou a atenção de funcionários e clientes que estavam no estabelecimento no momento da ocorrência.

Chamas foram controladas