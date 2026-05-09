09 de maio de 2026
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FOGO

Princípio de incêndio em pizzaria assusta clientes em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Viaturas do Corpo de Bombeiros na pizzaria
Viaturas do Corpo de Bombeiros na pizzaria

Um princípio de incêndio na Pizzaria do Gaúcho, na avenida São Vicente, na Vila Santa Rita, em Franca, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e assustou clientes na noite deste sábado, 9.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente começou após a gordura acumulada na chaminé pegar fogo e cair sobre a churrasqueira, provocando grande quantidade de fumaça na área da cozinha.

A fumaça chamou a atenção de funcionários e clientes que estavam no estabelecimento no momento da ocorrência.

Chamas foram controladas

Os trabalhadores acionaram o Corpo de Bombeiros, mas conseguiram controlar as chamas antes da chegada das equipes.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a situação já estava controlada. A corporação realizou uma vistoria preventiva para garantir que não havia risco de reignição ou propagação do fogo.

Ninguém ficou ferido e não houve necessidade de interromper o atendimento da pizzaria.

De acordo com a avaliação inicial do Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio teria sido causado pelo acúmulo de gordura na estrutura da chaminé.

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