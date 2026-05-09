Um princípio de incêndio na Pizzaria do Gaúcho, na avenida São Vicente, na Vila Santa Rita, em Franca, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e assustou clientes na noite deste sábado, 9.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente começou após a gordura acumulada na chaminé pegar fogo e cair sobre a churrasqueira, provocando grande quantidade de fumaça na área da cozinha.
A fumaça chamou a atenção de funcionários e clientes que estavam no estabelecimento no momento da ocorrência.
Chamas foram controladas
Os trabalhadores acionaram o Corpo de Bombeiros, mas conseguiram controlar as chamas antes da chegada das equipes.
Quando os bombeiros chegaram ao local, a situação já estava controlada. A corporação realizou uma vistoria preventiva para garantir que não havia risco de reignição ou propagação do fogo.
Ninguém ficou ferido e não houve necessidade de interromper o atendimento da pizzaria.
De acordo com a avaliação inicial do Corpo de Bombeiros, o princípio de incêndio teria sido causado pelo acúmulo de gordura na estrutura da chaminé.
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