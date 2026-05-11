Três pessoas ficaram feridas no fim da tarde desta segunda-feira, 11, após um acidente envolvendo duas motocicletas na rodovia Cândido Portinari, próximo ao viaduto de acesso à Vila São Sebastião, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, um saco grande semelhante a uma bag, que seria utilizado por moradores em situação de rua, estava no meio da pista no sentido Franca Shopping. Um motociclista atingiu o objeto e caiu na via junto com a passageira.

Logo atrás, um carro conseguiu desviar das vítimas que estavam no chão. Na sequência, outro motociclista, que trabalhava como entregador, acabou batendo na traseira do veículo.

Gestante estaria entre as vítimas