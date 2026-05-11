Três pessoas ficaram feridas no fim da tarde desta segunda-feira, 11, após um acidente envolvendo duas motocicletas na rodovia Cândido Portinari, próximo ao viaduto de acesso à Vila São Sebastião, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, um saco grande semelhante a uma bag, que seria utilizado por moradores em situação de rua, estava no meio da pista no sentido Franca Shopping. Um motociclista atingiu o objeto e caiu na via junto com a passageira.
Logo atrás, um carro conseguiu desviar das vítimas que estavam no chão. Na sequência, outro motociclista, que trabalhava como entregador, acabou batendo na traseira do veículo.
Gestante estaria entre as vítimas
Ao todo, três pessoas ficaram feridas: o casal que ocupava uma das motos e o entregador. Segundo informações preliminares, a mulher que estava na garupa seria gestante.
Equipes de resgate da concessionária Arteris ViaPaulista prestaram atendimento no local e encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Franca.
Trânsito ficou lento
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito.
Durante o atendimento, o trecho ficou parcialmente interditado, provocando lentidão no sentido Vila São Sebastião ao Franca Shopping. Após o socorro das vítimas, a pista foi liberada.
As causas do acidente serão investigadas.
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