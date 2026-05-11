11 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

Ladrão rende funcionária com faca e faz limpa em loja de celular

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ladrão rendeu vítima e a ameaçou com uma faca
Ladrão rendeu vítima e a ameaçou com uma faca

Uma loja de celulares foi alvo de um assalto na tarde desta segunda-feira, 11, no Centro de Delfinópolis (MG). O crime aconteceu em um estabelecimento localizado na rua Pedro José e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o criminoso entra na loja e rende uma funcionária usando uma faca. Sob ameaça, ele encosta a arma no pescoço da vítima e faz diversas intimidações.

Enquanto mantinha a trabalhadora rendida, o suspeito pegou aparelhos celulares e obrigou outra funcionária a colocar mais produtos dentro de uma sacola.

Crime durou poucos minutos

Após recolher os celulares, o homem fugiu do local. A ação durou poucos minutos e causou pânico entre as vítimas que estavam na loja no momento do assalto.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Imagens devem ajudar investigação

A polícia deverá utilizar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar e localizar o autor do roubo.

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