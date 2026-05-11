Uma loja de celulares foi alvo de um assalto na tarde desta segunda-feira, 11, no Centro de Delfinópolis (MG). O crime aconteceu em um estabelecimento localizado na rua Pedro José e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram o momento em que o criminoso entra na loja e rende uma funcionária usando uma faca. Sob ameaça, ele encosta a arma no pescoço da vítima e faz diversas intimidações.
Enquanto mantinha a trabalhadora rendida, o suspeito pegou aparelhos celulares e obrigou outra funcionária a colocar mais produtos dentro de uma sacola.
Crime durou poucos minutos
Após recolher os celulares, o homem fugiu do local. A ação durou poucos minutos e causou pânico entre as vítimas que estavam na loja no momento do assalto.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.
Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.
Imagens devem ajudar investigação
A polícia deverá utilizar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar e localizar o autor do roubo.
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