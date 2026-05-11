Uma loja de celulares foi alvo de um assalto na tarde desta segunda-feira, 11, no Centro de Delfinópolis (MG). O crime aconteceu em um estabelecimento localizado na rua Pedro José e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o criminoso entra na loja e rende uma funcionária usando uma faca. Sob ameaça, ele encosta a arma no pescoço da vítima e faz diversas intimidações.

Enquanto mantinha a trabalhadora rendida, o suspeito pegou aparelhos celulares e obrigou outra funcionária a colocar mais produtos dentro de uma sacola.

Crime durou poucos minutos