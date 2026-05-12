A Prefeitura de Franca abriu as inscrições para os Campeonatos de Futebol Varzeano e de Veteranos de 2026. Os clubes interessados têm até esta quinta-feira, 14, para formalizar a participação por meio de ofício enviado à Secretaria de Esporte e Cultura. Até o início desta semana, 33 agremiações já haviam confirmado presença nos torneios, previstos para o segundo semestre, com partidas aos finais de semana nas principais praças esportivas da cidade.

Os campeonatos são organizados anualmente pela Secretaria de Esporte e Cultura e atendem públicos distintos. O Varzeano é destinado a jogadores de todas as faixas etárias, enquanto o Veteranos reúne atletas com 40 anos ou mais.

Confirmação dentro do prazo

Segundo a secretaria, uma circular com orientações básicas já foi encaminhada aos dirigentes das agremiações locais. As competições devem seguir os mesmos moldes das últimas edições.