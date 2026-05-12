12 de maio de 2026
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FUTEBOL EM FRANCA

Inscrições para Varzeano e Veteranos entram na última semana

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Campo do Parque das Esmeraldas, em Franca
Campo do Parque das Esmeraldas, em Franca

A Prefeitura de Franca abriu as inscrições para os Campeonatos de Futebol Varzeano e de Veteranos de 2026. Os clubes interessados têm até esta quinta-feira, 14, para formalizar a participação por meio de ofício enviado à Secretaria de Esporte e Cultura. Até o início desta semana, 33 agremiações já haviam confirmado presença nos torneios, previstos para o segundo semestre, com partidas aos finais de semana nas principais praças esportivas da cidade.

Os campeonatos são organizados anualmente pela Secretaria de Esporte e Cultura e atendem públicos distintos. O Varzeano é destinado a jogadores de todas as faixas etárias, enquanto o Veteranos reúne atletas com 40 anos ou mais.

Confirmação dentro do prazo

Segundo a secretaria, uma circular com orientações básicas já foi encaminhada aos dirigentes das agremiações locais. As competições devem seguir os mesmos moldes das últimas edições.

Para garantir participação, os representantes dos clubes precisam enviar ofício para o e-mail smec@franca.sp.gov.br impreterivelmente até o dia 14 de maio. A administração reforça que o cumprimento do prazo é essencial para a organização e o planejamento dos torneios.

Número de adesões

Até o momento, 23 clubes confirmaram participação no Campeonato Varzeano e outros 11 aderiram ao Campeonato de Veteranos.

A expectativa é de que novos times oficializem inscrição nos próximos dias, antes do encerramento do prazo.

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