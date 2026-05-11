Se você é empresário ou empreendedor, sabe que crescer sozinho é difícil. E é exatamente por isso que a ACIF existe: para impulsionar o seu negócio e encurtar o caminho até os resultados que você procura.

Com mais de oito décadas de atuação, a Associação do Comércio e Indústria de Franca se consolida como uma das principais aliadas de quem empreende na cidade. A entidade reúne estrutura, conhecimento e conexões para apoiar empresas em diferentes fases, desde a organização inicial até a expansão.

“O associado ACIF tem acesso imediato a consultorias especializadas, suporte jurídico, capacitações e ferramentas que te ajudam a vender mais, reduzir riscos e ganhar produtividade. Você entra para uma rede forte de empresários, participa de eventos estratégicos e campanhas que movimentam o comércio”, afirma a consultora comercial da ACIF, Tayná Amorim.

Além da ampla rede de benefícios, a associação também oferece planos acessíveis para diferentes perfis empresariais. As mensalidades partem de R$ 36 para MEIs e autônomos, R$ 72 para empresas EPP/ME, R$ 108 para empresas de médio e grande porte e R$ 217 para instituições financeiras, permitindo que negócios de diferentes tamanhos tenham acesso às soluções e oportunidades oferecidas pela entidade.

Na prática, a atuação da ACIF se traduz em soluções que fazem diferença no dia a dia do empreendedor. Entre os serviços oferecidos estão orientações em áreas como marketing, finanças, vendas e jurídico, além de iniciativas que estimulam o crescimento coletivo e a geração de oportunidades.

Entre os destaques estão os planos empresariais do Saúde ACIF; divulgação de vagas no Empregos ACIF; e as ações de Desenvolvimento Empresarial, que incluem cursos, palestras e missões voltadas às demandas atuais do mercado.

A entidade também oferece ferramentas estratégicas como o Venda Segura, que auxilia na redução da inadimplência, a emissão de Certificado Digital com condições diferenciadas e os serviços da Agência ACIF, que fortalecem a presença das empresas no ambiente digital.

Outro diferencial está na força das conexões. Programas como o Empreender e a Rede de Negócios aproximam empresários, estimulam parcerias e abrem portas para novas oportunidades de faturamento.

Para o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge, o compromisso da entidade é estar ao lado de quem move a economia. “Nosso objetivo é reduzir os obstáculos do dia a dia, da formalização à expansão, colocando ao alcance de nossos associados ferramentas, conhecimento e parcerias que façam seus negócios crescerem.

Apoiar quem empreende é transformar desafios em oportunidades reais e fortalecer toda a economia local”, afirma.

Com uma atuação cada vez mais estratégica, a ACIF reforça seu papel como ponte entre o empreendedor e o crescimento sustentável, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de Franca e região.

Para se associar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: https://wa.me/16993979512