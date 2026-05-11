Um homem com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia foi preso na madrugada desta segunda-feira, 11, em Ituverava, durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no Distrito de São Benedito. A prisão foi realizada por policiais militares após consulta aos dados do suspeito no sistema nacional, que apontou a ordem judicial expedida pela Justiça do Estado do Piauí.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes atendiam uma ocorrência relacionada a ameaças em contexto de violência doméstica quando realizaram a verificação dos dados do homem abordado. Durante a checagem, foi identificado um mandado de prisão ativo vinculado ao não pagamento de pensão alimentícia.
O suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a autoridade policial de plantão ratificou a captura e formalizou o cumprimento do mandado judicial.
Integração nacional
Segundo as informações registradas na ocorrência, a ordem de prisão havia sido expedida pela Justiça do Piauí, estado de origem ou de vínculo judicial do investigado, e permanecia ativa no sistema nacional de consulta.
A integração entre os bancos de dados das forças de segurança permite que mandados judiciais emitidos em qualquer estado sejam identificados durante abordagens policiais em todo o país, independentemente da natureza inicial da ocorrência.
Foi justamente esse cruzamento de informações que resultou na prisão do homem durante o atendimento da denúncia de violência doméstica.
O nome do detido, sua idade e detalhes sobre a vítima não foram divulgados pelas autoridades.
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