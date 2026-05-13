A Praça Barão, no centro de Franca, recebeu cerca de mil pessoas no último sábado, 9, durante um evento promovido pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) em homenagem ao Dia das Mães.

A programação reuniu serviços gratuitos de saúde, gastronomia, música e atividades de lazer para diferentes públicos.

Enquanto as crianças participavam de atrações como pipoca, algodão doce e atividades para colorir, os adultos puderam fazer aferição de pressão arterial, teste de diabetes, receber orientações sobre cuidados com a pele e degustar cafés especiais produzidos na região.