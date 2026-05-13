A Praça Barão, no centro de Franca, recebeu cerca de mil pessoas no último sábado, 9, durante um evento promovido pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) em homenagem ao Dia das Mães.
A programação reuniu serviços gratuitos de saúde, gastronomia, música e atividades de lazer para diferentes públicos.
Enquanto as crianças participavam de atrações como pipoca, algodão doce e atividades para colorir, os adultos puderam fazer aferição de pressão arterial, teste de diabetes, receber orientações sobre cuidados com a pele e degustar cafés especiais produzidos na região.
O evento também contou com roleta de brindes com produtos de associados, confecção de vasinhos de plantas, consulta de nomes e recolhimento de currículos.
A programação musical ficou por conta do projeto Música em Todos os Cantos, realizado em parceria com a Prefeitura de Franca.
“Uma manhã especial com muitas atividades e o melhor, aproveitei tudo ao lado da minha filha, que comeu pipoca, algodão doce, desenhou e ainda me acompanhou enquanto eu fazia uma limpeza de pele”, afirmou Rebeca Santos, de 33 anos, moradora do bairro Ângela Rosa.
Segundo o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, a iniciativa busca fortalecer o comércio local e ampliar a integração entre população e empresas da cidade.
“O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o varejo e representa uma oportunidade de fortalecer a economia da nossa cidade. Mais do que isso, a Acif busca criar experiências que valorizem as famílias, incentivem a circulação de pessoas no comércio e proporcionem momentos de lazer, cuidado e integração para a população”, destacou.
Ele também ressaltou o impacto da movimentação no comércio local.
“Quando promovemos eventos que atraem consumidores e movimentam os espaços públicos, estamos contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico de Franca e para o fortalecimento das empresas que geram emprego e renda em nossa cidade”, afirmou.
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