Moradores do Jardim Piratininga, em Franca, denunciam a presença frequente de cavalos e mulas soltos pelas ruas do bairro há mais de seis meses. Segundo os relatos, os animais espalham lixo, avançam em pedestres e motociclistas e aumentam o risco de acidentes, principalmente durante a noite. A população cobra fiscalização e providências para identificar os proprietários e recolher os bichos.

Os moradores afirmam que os animais costumam revirar lixeiras em busca de comida e deixam sujeira espalhada pelas vias da região. A situação, segundo eles, se tornou recorrente e tem causado insegurança entre quem circula pelo bairro.

Um morador da rua Francisco Crizol Donha relatou que quase sofreu um acidente há cerca de dois meses. Segundo ele, foi surpreendido pelos animais enquanto trafegava de motocicleta durante a noite. “Quase me derrubaram de moto”, afirmou.

Vídeo reforça reclamações