Moradores do Jardim Piratininga, em Franca, denunciam a presença frequente de cavalos e mulas soltos pelas ruas do bairro há mais de seis meses. Segundo os relatos, os animais espalham lixo, avançam em pedestres e motociclistas e aumentam o risco de acidentes, principalmente durante a noite. A população cobra fiscalização e providências para identificar os proprietários e recolher os bichos.
Os moradores afirmam que os animais costumam revirar lixeiras em busca de comida e deixam sujeira espalhada pelas vias da região. A situação, segundo eles, se tornou recorrente e tem causado insegurança entre quem circula pelo bairro.
Um morador da rua Francisco Crizol Donha relatou que quase sofreu um acidente há cerca de dois meses. Segundo ele, foi surpreendido pelos animais enquanto trafegava de motocicleta durante a noite. “Quase me derrubaram de moto”, afirmou.
Vídeo reforça reclamações
Um vídeo gravado nesta segunda-feira, 11, mostra novamente os cavalos e mulas caminhando pelas ruas do Piratininga. As imagens reforçam as reclamações dos moradores, que dizem conviver diariamente com os animais em vias movimentadas e próximas de residências.
Além da preocupação com acidentes, moradores também reclamam da falta de fiscalização e cobram medidas das autoridades responsáveis.
O que diz a Prefeitura?
Em nota, o Canil Municipal informou que não há registro de denúncias envolvendo animais de grande porte soltos no Jardim Piratininga.
O órgão destacou ainda que a posse e a guarda dos animais são de inteira responsabilidade dos proprietários. Segundo a Prefeitura, denúncias sobre animais de grande porte em vias públicas ou em situação de maus-tratos devem ser feitas pelos telefones e WhatsApp do Canil Municipal, no número (16) 3727-0592, ou da Guarda Civil Municipal, pelos números (16) 3706-6515 e 153.
A administração municipal informou ainda que o serviço de recolha é realizado por uma empresa contratada, acionada após o recebimento das solicitações pelos canais oficiais.
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