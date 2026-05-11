Enquanto atendiam uma ocorrência de trânsito na Vila Chico Júlio, em Franca, no último sábado, 9, guardas municipais flagraram um segundo acidente praticamente no mesmo local e nas mesmas circunstâncias. As imagens foram registradas pelas câmeras corporais da equipe e obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 11.
No primeiro caso, um homem embriagado conduzia um Ford Fiesta preto quando colidiu na traseira de uma motocicleta Honda Titan preta. Durante o atendimento, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro no local, mas foi encaminhado para exame clínico, que confirmou a ingestão de álcool. Diante da constatação, o motorista foi preso.
Segunda colisão no mesmo semáforo
Os guardas ainda registravam a primeira ocorrência no semáforo quando uma nova batida aconteceu no mesmo ponto da via.
Uma motociclista que conduzia uma Honda Biz vermelha estava parada no sinal fechado quando foi atingida na traseira por uma Fiat Fiorino branca.
Com o impacto, a mulher caiu ao chão, e os próprios guardas municipais correram para prestar socorro imediato. Apesar do susto, ela sofreu apenas escoriações.
O motorista da Fiorino afirmou que não percebeu que a motociclista estava parada no semáforo. Segundo apurado, ele não havia ingerido bebida alcoólica. Um boletim de ocorrência foi registrado.
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