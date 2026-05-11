Enquanto atendiam uma ocorrência de trânsito na Vila Chico Júlio, em Franca, no último sábado, 9, guardas municipais flagraram um segundo acidente praticamente no mesmo local e nas mesmas circunstâncias. As imagens foram registradas pelas câmeras corporais da equipe e obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 11.

No primeiro caso, um homem embriagado conduzia um Ford Fiesta preto quando colidiu na traseira de uma motocicleta Honda Titan preta. Durante o atendimento, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro no local, mas foi encaminhado para exame clínico, que confirmou a ingestão de álcool. Diante da constatação, o motorista foi preso.

Segunda colisão no mesmo semáforo

Os guardas ainda registravam a primeira ocorrência no semáforo quando uma nova batida aconteceu no mesmo ponto da via.