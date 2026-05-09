Um trabalhador de 51 anos ficou ferido no começo da tarde deste sábado, 9, após um elevador cair em uma loja do supermercado Savegnago, na avenida José da Silva, na Vila Exposição, em Franca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o funcionário utilizava o elevador de cargas do supermercado para transporte de mercadorias. No momento em que acionou o equipamento, ele travou já no andar superior da loja.

Ainda conforme os bombeiros, por motivos que serão apurados, quando o trabalhador tentou destravar o elevador, a estrutura acabou caindo sobre uma de suas pernas.