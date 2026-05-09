Um trabalhador de 51 anos ficou ferido no começo da tarde deste sábado, 9, após um elevador cair em uma loja do supermercado Savegnago, na avenida José da Silva, na Vila Exposição, em Franca.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o funcionário utilizava o elevador de cargas do supermercado para transporte de mercadorias. No momento em que acionou o equipamento, ele travou já no andar superior da loja.
Ainda conforme os bombeiros, por motivos que serão apurados, quando o trabalhador tentou destravar o elevador, a estrutura acabou caindo sobre uma de suas pernas.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. A vítima apresentava fratura na perna, estava confusa e tinha diversas escoriações pelo corpo.
Após os primeiros atendimentos e imobilização, o trabalhador foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.
As causas do acidente deverão ser investigadas.
A reportagem do GCN/Sampi entrou em contato com a assessoria de imprensa do supermercado e, assim que receber a resposta, este texto será atualizado.
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