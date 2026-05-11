O Sesi Franca Basquete voltou de Mogi das Cruzes (SP) com duas vitórias consecutivas e a vantagem na série das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). Após vencer o terceiro confronto por 88 a 70, no ginásio “Hugo Ramos”, a equipe francana abriu 2 a 1 na disputa melhor de cinco e agora pode confirmar a classificação à semifinal nesta quarta-feira, 13, às 19h, no ginásio “Pedrocão”, em Franca.

O técnico Helinho Garcia destacou a importância do quarto duelo, mas afirmou que a equipe manterá a mesma postura adotada nos jogos anteriores contra o time comandado por Fernando Penna.

“Com certeza o jogo 4 é mais um jogo importante, que vai ser decidido dentro daquilo que a gente tem que fazer: cumprir as regras e as estratégias traçadas antes da partida. A gente faz a mesma coisa sempre, independentemente de derrota ou vitória”, afirmou.

Confiança após vitória dominante