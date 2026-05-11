O Sesi Franca Basquete voltou de Mogi das Cruzes (SP) com duas vitórias consecutivas e a vantagem na série das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). Após vencer o terceiro confronto por 88 a 70, no ginásio “Hugo Ramos”, a equipe francana abriu 2 a 1 na disputa melhor de cinco e agora pode confirmar a classificação à semifinal nesta quarta-feira, 13, às 19h, no ginásio “Pedrocão”, em Franca.
O técnico Helinho Garcia destacou a importância do quarto duelo, mas afirmou que a equipe manterá a mesma postura adotada nos jogos anteriores contra o time comandado por Fernando Penna.
“Com certeza o jogo 4 é mais um jogo importante, que vai ser decidido dentro daquilo que a gente tem que fazer: cumprir as regras e as estratégias traçadas antes da partida. A gente faz a mesma coisa sempre, independentemente de derrota ou vitória”, afirmou.
Confiança após vitória dominante
Helinho também ressaltou o desempenho do Franca na vitória do último domingo, quando a equipe controlou a partida do início ao fim e chegou a abrir 25 pontos de vantagem no placar.
“Nós tivemos disciplina e consistência defensiva muito grandes para que a gente pudesse, a partir disso, fazer o que era necessário ofensivamente, explorando pontos importantes. Isso nos fortalece e nos enche de confiança para jogar o quarto jogo ao lado da nossa torcida”, disse o treinador.
Série segue aberta
Mesmo em desvantagem, o Mogi chega a Franca tentando conquistar duas vitórias no Pedrocão para avançar às semifinais do NBB. Caso a equipe paulista empate a série, o quinto e decisivo confronto será disputado na sexta-feira, 15.
Para o Sesi Franca, uma vitória diante da torcida basta para fechar o playoff e seguir na briga pelo título nacional.
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