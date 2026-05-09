O ex-socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca, Reinaldo Marcelino da Silva, morreu aos 64 anos na madrugada deste sábado, 9, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Marcelino atuou por anos como condutor de ambulância e socorrista do Samu e estava aposentado. Ele deixa três filhos e quatro netos.

Segundo amigos, Reinaldo fazia corridas por aplicativo quando passou mal nessa sexta-feira, 8. Ele foi socorrido inicialmente e levado ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, mas sofreu uma nova parada cardiorrespiratória durante o atendimento médico.

Após ser estabilizado e intubado, o ex-socorrista foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internado, mas não resistiu e morreu durante a madrugada.