O ex-socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca, Reinaldo Marcelino da Silva, morreu aos 64 anos na madrugada deste sábado, 9, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Marcelino atuou por anos como condutor de ambulância e socorrista do Samu e estava aposentado. Ele deixa três filhos e quatro netos.
Segundo amigos, Reinaldo fazia corridas por aplicativo quando passou mal nessa sexta-feira, 8. Ele foi socorrido inicialmente e levado ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, mas sofreu uma nova parada cardiorrespiratória durante o atendimento médico.
Após ser estabilizado e intubado, o ex-socorrista foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internado, mas não resistiu e morreu durante a madrugada.
A morte causou comoção entre familiares, amigos e antigos colegas de profissão, que prestaram homenagens nas redes sociais. Em uma das mensagens, a familiar Angela Baim lamentou a perda.
“Com imensa tristeza, comunico o falecimento do primo Reinaldo Marcelino. Que Deus nos ampare nesse momento de luto de mais um familiar, que sua passagem seja de luz”, escreveu.
De acordo com informações divulgadas pela família, o velório acontece neste sábado, das 12h às 16h, no São Vicente, Sala 10, em Franca.
O sepultamento será realizado no Cemitério Santo Agostinho.
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