A nova UBS (Unidade Básica de Saúde) dos bairros Peres Elias e Parque das Esmeraldas, na região oeste de Franca, está na fase final de construção. A obra já recebe os últimos serviços de acabamento e deve ampliar o atendimento em saúde para moradores da região.
Entre os trabalhos executados atualmente, estão pintura, instalação de azulejos nos sanitários, finalização do assentamento de forros e serviços externos, como instalação de grades, colocação de concertinas, construção de calçadas e implantação do reservatório de água.
A unidade está sendo construída na avenida Terezinha de Melo e seguirá o mesmo padrão das UBSs mais recentes entregues pela Prefeitura, com espaços amplos e acessibilidade.
O investimento é de aproximadamente R$ 1,9 milhão, por meio de parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo Federal, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
Além dos moradores do Parque das Esmeraldas e Peres Elias, a nova UBS também deverá atender pacientes dos bairros Jardim Bonsucesso, Simões, Quinta do Café, Zelinda e regiões próximas.
Outras obras na saúde
Além da unidade do Peres Elias, a Prefeitura mantém outras quatro obras na área da saúde em andamento: duas UBSs, nos bairros Jardim Palma e Vila Santa Terezinha, além do novo NGA e do CAPS Infantil, no Jardim Botânico.
O município também realiza melhorias em unidades já existentes, como a revitalização do Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz” e da UBS do Parque do Horto, que está em fase de conclusão.
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