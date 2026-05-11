A nova UBS (Unidade Básica de Saúde) dos bairros Peres Elias e Parque das Esmeraldas, na região oeste de Franca, está na fase final de construção. A obra já recebe os últimos serviços de acabamento e deve ampliar o atendimento em saúde para moradores da região.

Entre os trabalhos executados atualmente, estão pintura, instalação de azulejos nos sanitários, finalização do assentamento de forros e serviços externos, como instalação de grades, colocação de concertinas, construção de calçadas e implantação do reservatório de água.

A unidade está sendo construída na avenida Terezinha de Melo e seguirá o mesmo padrão das UBSs mais recentes entregues pela Prefeitura, com espaços amplos e acessibilidade.