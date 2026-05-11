A primeira grande onda de frio de 2026 já provoca mudanças no tempo em Franca. Nesta segunda-feira, 11, os termômetros marcaram 11,4°C — a menor temperatura do ano na cidade, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A queda nas temperaturas é causada por uma massa de ar polar que avança sobre o Centro-Sul do Brasil e deve manter o clima mais ameno ao longo da semana.
O amanhecer desta segunda foi marcado por nevoeiro leve e sensação térmica baixa em diversos pontos da cidade. Apesar do frio nas primeiras horas do dia, as temperaturas devem subir gradativamente durante as tardes.
Segundo a previsão, as manhãs continuarão geladas nos próximos dias, acompanhadas de ventos moderados e tempo seco. O calor intenso registrado nas últimas semanas perde força ao longo desta semana.
Confira a previsão para os próximos dias
Segunda-feira, 11
Céu encoberto e sensação de frio durante todo o dia.
Mínima de 15°C e máxima de 21°C.
Terça-feira, 12
Amanhecer gelado e tempo firme ao longo do dia.
Mínima de 12°C e máxima de 27°C.
Quarta-feira, 13
Sol entre nuvens e frio nas primeiras horas da manhã.
Mínima de 15°C e máxima de 27°C.
Quinta-feira, 14
Temperaturas seguem amenas e o clima permanece seco.
Mínima de 17°C e máxima de 27°C.
Sexta-feira, 15
Frio perde força gradativamente, mas manhã ainda será de temperaturas mais baixas.
Mínima de 17°C e máxima de 26°C.
De acordo com meteorologistas, esta é a primeira massa de ar polar mais intensa de 2026. O fenômeno atinge principalmente estados das regiões Sul e Sudeste, incluindo São Paulo e Minas Gerais.
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