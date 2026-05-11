A primeira grande onda de frio de 2026 já provoca mudanças no tempo em Franca. Nesta segunda-feira, 11, os termômetros marcaram 11,4°C — a menor temperatura do ano na cidade, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A queda nas temperaturas é causada por uma massa de ar polar que avança sobre o Centro-Sul do Brasil e deve manter o clima mais ameno ao longo da semana.

O amanhecer desta segunda foi marcado por nevoeiro leve e sensação térmica baixa em diversos pontos da cidade. Apesar do frio nas primeiras horas do dia, as temperaturas devem subir gradativamente durante as tardes.

Segundo a previsão, as manhãs continuarão geladas nos próximos dias, acompanhadas de ventos moderados e tempo seco. O calor intenso registrado nas últimas semanas perde força ao longo desta semana.

Confira a previsão para os próximos dias