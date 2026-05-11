Um acidente envolvendo uma moto de aplicativo e dois carros foi registrado na manhã desta segunda-feira, 11, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, nas proximidades da Unifran, no sentido Aeroporto–Portinari, em Franca.
Segundo relato do motociclista, ele seguia pela rodovia com um passageiro na garupa quando passou sobre um objeto na pista. O pneu da motocicleta estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção.
Com a queda, os dois ocupantes foram arremessados ao solo. O passageiro caiu diretamente na pista de rolamento, provocando risco imediato de atropelamento, já que outros veículos trafegavam logo atrás.
Colisão entre carros
Para evitar atingir a vítima caída na pista, o motorista de um Santana azul escuro freou bruscamente.
Na sequência, um Chevrolet Onix branco, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do Santana, provocando grandes danos materiais.
A motocicleta, uma Honda CG 160 Fan preta, também ficou bastante danificada. O Onix teve a parte frontal destruída, enquanto o Santana sofreu avarias significativas na traseira.
Passageiro foi socorrido
O passageiro da moto sofreu ferimentos e precisou ser socorrido para atendimento médico. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, ele não corre risco de morte.
Já o motociclista teve apenas escoriações, recusou encaminhamento médico e permaneceu no local, apesar das roupas danificadas pela queda.
Os motoristas dos carros não ficaram feridos.
Todos os envolvidos aguardaram no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária e da equipe da concessionária responsável pela via, que prestaram atendimento à ocorrência.
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