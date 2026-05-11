Um acidente envolvendo uma moto de aplicativo e dois carros foi registrado na manhã desta segunda-feira, 11, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, nas proximidades da Unifran, no sentido Aeroporto–Portinari, em Franca.

Segundo relato do motociclista, ele seguia pela rodovia com um passageiro na garupa quando passou sobre um objeto na pista. O pneu da motocicleta estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção.

Com a queda, os dois ocupantes foram arremessados ao solo. O passageiro caiu diretamente na pista de rolamento, provocando risco imediato de atropelamento, já que outros veículos trafegavam logo atrás.

Colisão entre carros