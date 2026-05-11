O Fundo Social de Solidariedade (Fussol) continua com a Campanha do Agasalho 2026 em Franca. A ação arrecada roupas, calçados e cobertores que serão destinados às entidades assistenciais do município, em parceria com a Secretaria de Ação Social.

Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a campanha segue até o dia 31 de julho e conta com 60 postos de coleta espalhados por diferentes regiões da cidade, entre escolas municipais, supermercados, farmácias, unidades da Polícia Militar e empresas parceiras.

Podem ser doadas roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados e cobertores, desde que estejam em boas condições de uso.