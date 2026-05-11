11 de maio de 2026
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FRIO CHEGOU

Veja 60 pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Campanha do Agasalho segue até o dia 31 de julho e conta com 60 postos de coleta espalhados por diferentes regiões da cidade
Campanha do Agasalho segue até o dia 31 de julho e conta com 60 postos de coleta espalhados por diferentes regiões da cidade

O Fundo Social de Solidariedade (Fussol) continua com a Campanha do Agasalho 2026 em Franca. A ação arrecada roupas, calçados e cobertores que serão destinados às entidades assistenciais do município, em parceria com a Secretaria de Ação Social.

Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a campanha segue até o dia 31 de julho e conta com 60 postos de coleta espalhados por diferentes regiões da cidade, entre escolas municipais, supermercados, farmácias, unidades da Polícia Militar e empresas parceiras.

Podem ser doadas roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados e cobertores, desde que estejam em boas condições de uso.

Empresas e instituições interessadas em participar da campanha e receber uma caixa de arrecadação podem entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone (16) 3711-9311.

Confira alguns pontos de arrecadação em Franca

Região Central

  • Savegnago Loja 11 – Rua Saldanha Marinho, 2151
  • Chokdoce – Rua Voluntários da Franca, 1311
  • Funerária Tedesco – Rua Dr. Júlio Cardoso, 1928

Região Sul

  • Supermercado Lopes Loja 1 – Parque Progresso
  • Savegnago Loja 50 – Parque do Castelo
  • 15º Batalhão da Polícia Militar
  • Drogafarma (filiais 5, 18 e 34)
  • Diversas EMEBs nos bairros Aeroporto, Santa Bárbara, Vila Real e Ana Dorotéia

Região Norte

  • CAIC City Petrópolis
  • Supermercado Lopes Loja 4
  • Savegnago Loja 12
  • ChokDoce Leporace e Integração
  • Batalhão da Polícia Militar ao lado do Parque Fernando Costa
  • Escolas municipais nos bairros Nova Franca, Leporace, Jardim Tropical e Redentor

Região Leste

  • EMEB Profª Emília de Paula Tarantelli
  • CEI Gustavo Chereghini Bichuette
  • Savegnago Loja 14
  • ChokDoce Cidade Nova
  • Batalhão da Polícia Militar em frente à Rodoviária

Região Oeste

  • Supermercado Lopes Loja 2
  • Savegnago Loja 32
  • Drogafarma Filial 09
  • Escolas municipais nos bairros Vila Nova, Jardim Pulicano, Santa Maria e Bonsucesso

A lista completa dos postos de arrecadação pode ser consultada junto ao Fundo Social de Solidariedade.

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