O Fundo Social de Solidariedade (Fussol) continua com a Campanha do Agasalho 2026 em Franca. A ação arrecada roupas, calçados e cobertores que serão destinados às entidades assistenciais do município, em parceria com a Secretaria de Ação Social.
Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a campanha segue até o dia 31 de julho e conta com 60 postos de coleta espalhados por diferentes regiões da cidade, entre escolas municipais, supermercados, farmácias, unidades da Polícia Militar e empresas parceiras.
Podem ser doadas roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados e cobertores, desde que estejam em boas condições de uso.
Empresas e instituições interessadas em participar da campanha e receber uma caixa de arrecadação podem entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone (16) 3711-9311.
Confira alguns pontos de arrecadação em Franca
Região Central
- Savegnago Loja 11 – Rua Saldanha Marinho, 2151
- Chokdoce – Rua Voluntários da Franca, 1311
- Funerária Tedesco – Rua Dr. Júlio Cardoso, 1928
Região Sul
- Supermercado Lopes Loja 1 – Parque Progresso
- Savegnago Loja 50 – Parque do Castelo
- 15º Batalhão da Polícia Militar
- Drogafarma (filiais 5, 18 e 34)
- Diversas EMEBs nos bairros Aeroporto, Santa Bárbara, Vila Real e Ana Dorotéia
Região Norte
- CAIC City Petrópolis
- Supermercado Lopes Loja 4
- Savegnago Loja 12
- ChokDoce Leporace e Integração
- Batalhão da Polícia Militar ao lado do Parque Fernando Costa
- Escolas municipais nos bairros Nova Franca, Leporace, Jardim Tropical e Redentor
Região Leste
- EMEB Profª Emília de Paula Tarantelli
- CEI Gustavo Chereghini Bichuette
- Savegnago Loja 14
- ChokDoce Cidade Nova
- Batalhão da Polícia Militar em frente à Rodoviária
Região Oeste
- Supermercado Lopes Loja 2
- Savegnago Loja 32
- Drogafarma Filial 09
- Escolas municipais nos bairros Vila Nova, Jardim Pulicano, Santa Maria e Bonsucesso
A lista completa dos postos de arrecadação pode ser consultada junto ao Fundo Social de Solidariedade.
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