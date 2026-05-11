Veja o obituário desta segunda-feira, 11, em Franca:

Nome: Luis Antonio Batarra

Idade: 70 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Cristiane Leila Borges

Idade: 51 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h