Veja o obituário desta segunda-feira, 11, em Franca:
Nome: Luis Antonio Batarra
Idade: 70 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Cristiane Leila Borges
Idade: 51 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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