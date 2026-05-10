O Sesi Franca venceu o Mogi por 88 a 70 neste domingo, 10, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, e virou a série das quartas de final do NBB 2025/2026 para 2 a 1. Após perder o primeiro jogo em casa, a equipe comandada por Helinho Garcia conquistou a segunda vitória consecutiva fora de casa e agora poderá garantir a vaga na semifinal diante da torcida no Pedrocão.
As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, 13, às 19h, em Franca. Se necessário, o quinto jogo também será disputado no Pedrocão, na sexta-feira, 15.
Franca domina o primeiro tempo
O Franca começou a partida em ritmo forte e abriu o placar logo no primeiro ataque com uma cesta de três pontos de Corderro Bennett.
Com defesa intensa e velocidade nos contra-ataques, os francanos abriram 18 pontos de vantagem ainda no primeiro período, encerrado em 34 a 16.
A equipe manteve o aproveitamento nas bolas de três e chegou a abrir 25 pontos no segundo quarto. O pivô Mineiro, que saiu do banco, foi um dos destaques da etapa inicial com 11 pontos marcados.
O segundo período terminou empatado em 24 a 24, levando o jogo para o intervalo com vantagem de 58 a 40 para o Franca.
Reação do Mogi e controle francano
O Mogi voltou melhor após o intervalo e conseguiu reduzir a diferença para 13 pontos. Diante da reação adversária, Helinho Garcia pediu tempo para reorganizar a equipe.
O Franca retomou o controle da partida, venceu o terceiro quarto por 16 a 14 e voltou a abrir 20 pontos de vantagem.
Nos minutos finais, os tetracampeões do NBB administraram o resultado e confirmaram a vitória fora de casa.
Destaques da partida
Os principais pontuadores do Franca foram Mineiro, com 16 pontos, Bennett, com 13, Georginho e Rodriguez, com 12 cada, além de Laterza, que anotou 11 pontos.
Pelo lado do Mogi, Ruivo foi o cestinha da equipe com 15 pontos.
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