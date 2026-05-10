O Sesi Franca venceu o Mogi por 88 a 70 neste domingo, 10, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, e virou a série das quartas de final do NBB 2025/2026 para 2 a 1. Após perder o primeiro jogo em casa, a equipe comandada por Helinho Garcia conquistou a segunda vitória consecutiva fora de casa e agora poderá garantir a vaga na semifinal diante da torcida no Pedrocão.

As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, 13, às 19h, em Franca. Se necessário, o quinto jogo também será disputado no Pedrocão, na sexta-feira, 15.

Franca domina o primeiro tempo

O Franca começou a partida em ritmo forte e abriu o placar logo no primeiro ataque com uma cesta de três pontos de Corderro Bennett.