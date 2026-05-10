10 de maio de 2026
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NO SEMÁFORO

Motorista bêbado bate em moto parada e é preso em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso após bater em moto parada no semáforo
Homem foi preso após bater em moto parada no semáforo

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após bater na traseira de uma motocicleta ocupada por um casal na manhã de sábado, 9, na avenida Chico Júlio, próximo à Praça Primeiro de Maio, em Franca. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), as vítimas estavam paradas no semáforo quando foram atingidas pelo Ford Fiesta.

Com o impacto, o casal sofreu ferimentos leves, mas recusou atendimento médico no local.

De acordo com a GCM, equipes realizavam patrulhamento quando encontraram o acidente. Após a colisão, dois ocupantes que estavam no carro deixaram o local, permanecendo apenas o motorista e as vítimas.

Durante a abordagem, os guardas constataram sinais visíveis de embriaguez no condutor, como fala alterada, dificuldade de equilíbrio, sonolência e odor etílico.

Prisão em flagrante

O motorista foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Segundo a Polícia Civil, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e passou por exame clínico.

A médica legista confirmou a embriaguez alcoólica e o homem recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante.

A autoridade policial arbitrou fiança no valor de um salário mínimo. O valor foi pago e o motorista foi liberado após os procedimentos legais.

Segundo acidente no mesmo cruzamento

Enquanto a primeira ocorrência era atendida, um segundo acidente foi registrado no mesmo cruzamento, desta vez na rua São Sebastião.

Segundo a GCM, uma motociclista que aguardava o semáforo foi atingida na traseira por uma Fiat Strada e acabou lançada ao chão.

Apesar da queda, ela se levantou logo em seguida, não apresentava ferimentos e recusou atendimento médico.

O motorista da Fiat Strada estava com a documentação regular. A ocorrência foi registrada no local e os envolvidos foram liberados posteriormente.

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