Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após bater na traseira de uma motocicleta ocupada por um casal na manhã de sábado, 9, na avenida Chico Júlio, próximo à Praça Primeiro de Maio, em Franca. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), as vítimas estavam paradas no semáforo quando foram atingidas pelo Ford Fiesta.
Com o impacto, o casal sofreu ferimentos leves, mas recusou atendimento médico no local.
De acordo com a GCM, equipes realizavam patrulhamento quando encontraram o acidente. Após a colisão, dois ocupantes que estavam no carro deixaram o local, permanecendo apenas o motorista e as vítimas.
Durante a abordagem, os guardas constataram sinais visíveis de embriaguez no condutor, como fala alterada, dificuldade de equilíbrio, sonolência e odor etílico.
Prisão em flagrante
O motorista foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Segundo a Polícia Civil, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e passou por exame clínico.
A médica legista confirmou a embriaguez alcoólica e o homem recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante.
A autoridade policial arbitrou fiança no valor de um salário mínimo. O valor foi pago e o motorista foi liberado após os procedimentos legais.
Segundo acidente no mesmo cruzamento
Enquanto a primeira ocorrência era atendida, um segundo acidente foi registrado no mesmo cruzamento, desta vez na rua São Sebastião.
Segundo a GCM, uma motociclista que aguardava o semáforo foi atingida na traseira por uma Fiat Strada e acabou lançada ao chão.
Apesar da queda, ela se levantou logo em seguida, não apresentava ferimentos e recusou atendimento médico.
O motorista da Fiat Strada estava com a documentação regular. A ocorrência foi registrada no local e os envolvidos foram liberados posteriormente.
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