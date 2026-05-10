Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após bater na traseira de uma motocicleta ocupada por um casal na manhã de sábado, 9, na avenida Chico Júlio, próximo à Praça Primeiro de Maio, em Franca. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), as vítimas estavam paradas no semáforo quando foram atingidas pelo Ford Fiesta.

Com o impacto, o casal sofreu ferimentos leves, mas recusou atendimento médico no local.

De acordo com a GCM, equipes realizavam patrulhamento quando encontraram o acidente. Após a colisão, dois ocupantes que estavam no carro deixaram o local, permanecendo apenas o motorista e as vítimas.