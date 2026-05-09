O ambulatório do Hospital Estadual Três Colinas já iniciou os primeiros atendimentos em Franca após obter os licenciamentos necessários para o funcionamento inicial da unidade.
Segundo o diretor-geral do hospital, o médico Danilo Souza, os atendimentos começaram na última semana por meio da regulação estadual, com consultas nas áreas de cirurgia geral e proctologia. A expectativa é ampliar gradualmente a oferta de especialidades.
“Já estamos recebendo pacientes através do agendamento da regulação estadual para consultas de cirurgia geral e proctologia e, paulatinamente, haverá oferta de mais áreas”, afirmou o diretor.
Ainda de acordo com Danilo Souza, as internações devem começar em junho. Já a inauguração oficial da unidade está prevista para a última semana de maio, dependendo apenas da confirmação do Governo do Estado de São Paulo.
A assessoria do governo informou que existe uma programação para que o governador Tarcísio de Freitas, Republicanos, esteja em Franca nos dias 28 e 29 de maio, durante a realização da Caravana 3D.
Segundo o Estado, a visita deve ocorrer normalmente, desde que não haja imprevistos na agenda oficial.
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