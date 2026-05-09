O ambulatório do Hospital Estadual Três Colinas já iniciou os primeiros atendimentos em Franca após obter os licenciamentos necessários para o funcionamento inicial da unidade.

Segundo o diretor-geral do hospital, o médico Danilo Souza, os atendimentos começaram na última semana por meio da regulação estadual, com consultas nas áreas de cirurgia geral e proctologia. A expectativa é ampliar gradualmente a oferta de especialidades.

“Já estamos recebendo pacientes através do agendamento da regulação estadual para consultas de cirurgia geral e proctologia e, paulatinamente, haverá oferta de mais áreas”, afirmou o diretor.