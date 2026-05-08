08 de maio de 2026
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Câmeras flagram suspeitas de aplicar golpes em idosos; ASSISTA

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Câmeras de Segurança
Duas criminosas flagradas em frente a casa da idosa, minutos antes dos crimes
Duas criminosas flagradas em frente a casa da idosa, minutos antes dos crimes

Imagens de câmeras de segurança registraram duas mulheres suspeitas de aplicar golpes em idosos em Franca momentos antes de uma das ações criminosas. Os vídeos foram enviados ao Portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 8, pelo filho de uma das vítimas, uma idosa de 76 anos que sofreu prejuízo superior a R$ 38 mil.

Nas gravações, as mulheres aparecem chegando à residência da vítima usando crachás e máscaras, estratégia utilizada para se passarem por agentes de saúde e ganharem a confiança de idosos, principalmente os que vivem sozinhos.

As imagens já foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o caso e tenta identificar as suspeitas.

Segundo a família, o golpe ocorreu no dia 9 de abril. As mulheres se apresentaram como funcionárias da Secretaria de Saúde e conseguiram entrar na residência da idosa mediante fraude.

Dentro do imóvel, elas tiveram acesso a dados pessoais e bancários da vítima, além de realizarem registros fotográficos. Com as informações obtidas, contrataram um empréstimo de R$ 28 mil junto ao Banco Itaú.

Na sequência, ainda conforme o relato, foram feitas transferências via PIX para diferentes contas bancárias, causando um prejuízo adicional de aproximadamente R$ 10 mil.

O crime só foi descoberto no dia 4 de maio, quando a idosa compareceu ao banco para pagar uma conta e percebeu movimentações incomuns e divergências no saldo.

A família afirma possuir comprovantes das transferências e os vídeos que mostram a movimentação das suspeitas. O filho da vítima informou ainda que procurou a gerente da instituição financeira na tentativa de reduzir os prejuízos, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência e buscar medidas judiciais.

Na quinta-feira, 7, a Polícia Civil de Franca já havia emitido um alerta sobre a atuação das criminosas. Segundo o 3º Distrito Policial, as suspeitas utilizam sempre o mesmo modo de agir: se apresentam como profissionais da saúde para entrar nas residências e, depois, coletam informações pessoais e bancárias das vítimas.

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