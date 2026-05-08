Imagens de câmeras de segurança registraram duas mulheres suspeitas de aplicar golpes em idosos em Franca momentos antes de uma das ações criminosas. Os vídeos foram enviados ao Portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 8, pelo filho de uma das vítimas, uma idosa de 76 anos que sofreu prejuízo superior a R$ 38 mil.

Nas gravações, as mulheres aparecem chegando à residência da vítima usando crachás e máscaras, estratégia utilizada para se passarem por agentes de saúde e ganharem a confiança de idosos, principalmente os que vivem sozinhos.

As imagens já foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o caso e tenta identificar as suspeitas.