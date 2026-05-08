Imagens de câmeras de segurança registraram duas mulheres suspeitas de aplicar golpes em idosos em Franca momentos antes de uma das ações criminosas. Os vídeos foram enviados ao Portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 8, pelo filho de uma das vítimas, uma idosa de 76 anos que sofreu prejuízo superior a R$ 38 mil.
Nas gravações, as mulheres aparecem chegando à residência da vítima usando crachás e máscaras, estratégia utilizada para se passarem por agentes de saúde e ganharem a confiança de idosos, principalmente os que vivem sozinhos.
As imagens já foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o caso e tenta identificar as suspeitas.
Segundo a família, o golpe ocorreu no dia 9 de abril. As mulheres se apresentaram como funcionárias da Secretaria de Saúde e conseguiram entrar na residência da idosa mediante fraude.
Dentro do imóvel, elas tiveram acesso a dados pessoais e bancários da vítima, além de realizarem registros fotográficos. Com as informações obtidas, contrataram um empréstimo de R$ 28 mil junto ao Banco Itaú.
Na sequência, ainda conforme o relato, foram feitas transferências via PIX para diferentes contas bancárias, causando um prejuízo adicional de aproximadamente R$ 10 mil.
O crime só foi descoberto no dia 4 de maio, quando a idosa compareceu ao banco para pagar uma conta e percebeu movimentações incomuns e divergências no saldo.
A família afirma possuir comprovantes das transferências e os vídeos que mostram a movimentação das suspeitas. O filho da vítima informou ainda que procurou a gerente da instituição financeira na tentativa de reduzir os prejuízos, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência e buscar medidas judiciais.
Na quinta-feira, 7, a Polícia Civil de Franca já havia emitido um alerta sobre a atuação das criminosas. Segundo o 3º Distrito Policial, as suspeitas utilizam sempre o mesmo modo de agir: se apresentam como profissionais da saúde para entrar nas residências e, depois, coletam informações pessoais e bancárias das vítimas.
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