O sapateiro Luiz Antônio de Oliveira, de 62 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 8, após não resistir aos ferimentos provocados pela explosão de uma máquina de prensa dentro da garagem de sua casa, na rua Juiz de Fora, no Jardim Brasilândia, em Franca.
Peça metálica atingiu a cabeça da vítima
O acidente aconteceu enquanto Luiz trabalhava em uma pequena fabriqueta de calçados montada na residência.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ele utilizava uma máquina de prensa hidráulica, conhecida no setor como “sorveteira”, quando o equipamento apresentou uma falha estrutural.
Com o rompimento de uma das partes de proteção, a máquina explodiu e lançou uma tampa metálica para o alto.
A peça, que pesa entre 5 e 6 quilos, atingiu o telhado da casa, quebrou telhas e, em seguida, caiu diretamente sobre a cabeça e o rosto do sapateiro.
O cabo Klaus, do Corpo de Bombeiros, descreveu o atendimento da ocorrência. “Fomos acionados inicialmente para um acidente de trabalho. Quando chegamos, encontramos um senhor que tinha uma fabriqueta em casa. Ele sofreu o acidente com uma máquina de prensa, movida à pressão hidráulica. Houve o rompimento da estrutura e a máquina explodiu, arremessando uma tampa metálica de aproximadamente 5 a 6 quilos, que atingiu a face e a cabeça dele”, relatou.
Vítima sofreu paradas cardiorrespiratórias
No momento do acidente, Luiz estava com a mulher e um neto, que acionaram o socorro.
A tia da vítima, Nilma Paiva, contou que encontrou o sapateiro em estado crítico. “Ele machucou muito, estava soltando sangue pela cabeça, boca e nariz. Os médicos do Samu disseram que era muito grave. Foi um susto enorme”, afirmou.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encontraram Luiz caído na garagem, com intensa perda de sangue.
Ainda durante o atendimento, ele precisou ser entubado dentro da viatura e sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, revertidas pelas equipes médicas.
Após ser estabilizado, o sapateiro foi encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Franca, mas morreu na manhã desta sexta-feira.
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