O sapateiro Luiz Antônio de Oliveira, de 62 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 8, após não resistir aos ferimentos provocados pela explosão de uma máquina de prensa dentro da garagem de sua casa, na rua Juiz de Fora, no Jardim Brasilândia, em Franca.

Peça metálica atingiu a cabeça da vítima

O acidente aconteceu enquanto Luiz trabalhava em uma pequena fabriqueta de calçados montada na residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele utilizava uma máquina de prensa hidráulica, conhecida no setor como “sorveteira”, quando o equipamento apresentou uma falha estrutural.