Quem passou pela praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, no sábado, 2, precisou diminuir o passo para entender a cena montada no local.

A frente completamente destruída de um carro, uma motocicleta caída no chão e bonecos cobertos por mantas térmicas criavam a impressão de um acidente recém-atendido pelas equipes de resgate. O impacto visual chamava atenção à distância. Provocava silêncio, reflexão e curiosidade em quem se aproximava. Mas não se tratava de uma simulação fictícia.

Os veículos expostos estiveram envolvidos em um acidente real ocorrido em 2014, quando um motorista embriagado atingiu uma motocicleta ocupada por duas pessoas. As vítimas morreram no local.

A ação marcou o início das atividades do Maio Amarelo 2026 em Franca e transformou o Centro da cidade em um espaço de conscientização sobre os riscos da imprudência no trânsito.

A campanha deste ano vai além das ações presenciais. A Prefeitura de Franca produziu três vídeos com histórias reais de vidas marcadas por acidentes de trânsito, reconstruídas com o uso de inteligência artificial. As peças já circulam nas redes da prefeitura e integram as campanhas de orientação e sensibilização ao longo do mês.

Viaturas da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Detran e Tiro de Guerra permaneceram posicionadas ao redor da praça, enquanto faixas educativas e panfletos reforçavam mensagens sobre responsabilidade, respeito e preservação da vida.

Um impacto pensado para provocar reflexão

A proposta da mobilização foi justamente tirar o tema da estatística e aproximá-lo da realidade das pessoas.

Ao invés de apenas falar sobre acidentes, a ação mostrou as consequências que uma decisão irresponsável pode causar em poucos segundos.

Entre as mensagens espalhadas pela praça, uma das que mais chamavam atenção dizia: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.” Outra reforçava a importância do cuidado com os pedestres: “Motorista: pratique o respeito. Nunca pare ou estacione sobre a faixa de pedestres.”

O excesso de velocidade e a combinação entre álcool e direção apareceram como alguns dos principais focos da campanha, que também buscou alertar sobre hábitos cada vez mais comuns e perigosos, como o uso do celular ao volante.

Enquanto alguns motoristas reduziam a velocidade para observar a movimentação, pedestres paravam para registrar imagens, conversar com as equipes e refletir sobre situações que fazem parte da rotina de qualquer cidade.

Conscientização acompanhada de melhorias urbanas

Além das ações educativas, a Prefeitura de Franca mantém um trabalho contínuo de reforço da segurança viária em diferentes regiões da cidade.

Entre janeiro e abril de 2026, foram executados 20.431,03 metros quadrados de sinalização horizontal. No mesmo período, também foram instaladas 114 placas e substituídas outras 94, além da implantação de 102 novos postinhos de sinalização.

As melhorias fazem parte das ações permanentes de organização do trânsito urbano e incluem manutenção de vias, reforço na sinalização e atendimento às demandas encaminhadas pela população.

Até abril deste ano, o Setor de Trânsito encaminhou 212 ordens de serviço o setor de obras da Secretaria de Infraestrutura. Desse total, 51 já foram executadas.

As melhorias integram as ações permanentes da do setor de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e refletem um compromisso contínuo com a organização do trânsito urbano e a segurança de quem circula pela cidade.

Além da sinalização, melhorias no asfalto e na conservação das vias também ajudam a reduzir riscos e ampliar a segurança em pontos de grande circulação de veículos.

Histórias reais, linguagem do presente

A tecnologia também entrou na campanha. A Prefeitura de Franca produziu três vídeos baseados em histórias reais de pessoas cujas vidas foram transformadas por acidentes de trânsito. As narrativas foram reconstruídas com o uso de inteligência artificial — uma escolha que une memória e inovação para alcançar públicos que nem sempre param diante de uma faixa ou de um panfleto.

As peças já estão sendo veiculadas nas redes sociais da prefeitura e em ações de orientação e sensibilização espalhadas pela cidade. Mais do que mostrar consequências, os vídeos contam trajetórias — e lembram que por trás de cada estatística há um nome, uma família e uma história que poderia ter sido diferente.

Um debate que vai além das ruas

O Maio Amarelo busca justamente ampliar a percepção de que o trânsito não é feito apenas de veículos, mas de pessoas.

Cada decisão tomada ao volante afeta diretamente motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e famílias inteiras.

Por isso, além das ações de impacto visual, a campanha em Franca também prevê atividades educativas voltadas às escolas e às famílias, incentivando a construção de uma cultura de responsabilidade desde a infância.

Os veículos utilizados na ação do Centro serão levados para outros pontos de grande circulação da cidade ao longo do mês, ampliando o alcance da conscientização.

Em uma cidade com fluxo intenso de veículos e rotina urbana acelerada, o Maio Amarelo reforça uma mensagem simples, mas necessária: grande parte dos acidentes pode ser evitada quando o respeito à vida vem antes da pressa.