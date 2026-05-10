Unidos pela vida
Na manhã do dia 2 de maio, aconteceu na Praça Central de Franca uma ação de fundamental importância: “Franca unida pela Vida: No trânsito, o melhor caminho é o respeito”. Os números de acidentes e de vítimas na cidade são alarmantes, e essa ação foi uma iniciativa do Departamento de Trânsito (Secretaria Municipal de Segurança Pública) com o apoio do Grupo Mulheres do Brasil, Corpo de Bombeiros, Detran, Franca Shopping, OAB, Polícias Civil e Militar, Sesc, Secretaria da Educação, Unidade Regional de Ensino, Unifran, Unimed e membros da sociedade civil.
Na foto: Major Regis, Elizete Guerra, Lucinda Gomes, Gracia Carloni e Lilian Gomes, todas integrantes atuantes do Grupo Mulheres do Brasil Franca.
Conscientização
Durante a ação, as pessoas foram abordadas e convidadas a refletir sobre o tema. O Major Regis levou um veículo e duas motos que foram apreendidas após um terrível acidente há alguns anos, e a cena do acidente foi remontada, chamando assim a atenção de todos que passavam. Um número expressivo de pessoas foi impactado; elas paravam para ver a cena com o carro exposto. Com isso, a experiência e a autoridade dos envolvidos trouxeram um novo olhar sobre a conscientização no trânsito, em alusão ao Maio Amarelo. Foi um momento de grande troca e reflexão sobre a construção de um trânsito mais seguro e humano. As ações ocorrerão ao longo do ano, em diversos formatos e lugares. O Grupo Mulheres do Brasil está empenhado em conscientizar e reduzir ao máximo os acidentes de trânsito na cidade.
João Lucas
Abraços mais que especiais para o meu sobrinho do coração, João Lucas Comparini Fuzisawa, que completou 15 anos no dia 8 de maio. João Lucas é inteligente, dedicado, divertido e apaixonado por basquete. Ele é um dos jovens destaques do time de basquete Athletics High Performance, contando com o auxílio preciso do treinador e ex-jogador de Franca Matheus Costa. João Lucas comemorou ao lado da mamãe, a empresária e representante comercial Raquel Comparini Fuzisawa, do irmão Enzo, dos avós Marta e Vicente Fuzisawa e de pessoas queridas. No dia seguinte, já partiu para um importante jogo em Ribeirão Preto. Parabéns, João Lucas! Continue sendo esse menino educado, alegre e dedicado. Grande abraço.
Exposição
Em bate-papo com o médico oftalmologista e criador de Nelore de elite, Dante Baboni, soube que a ExpoAgro Franca continua acontecendo, mantendo a tradição em exposição de gado. Neste ano, a ExpoAgro será de 13 a 17 de maio, no Parque "Fernando Costa". Como de costume, é uma realização da Prefeitura Municipal de Franca e da Associação de Criadores de Nelore do Brasil e Paulista. Durante o evento, acontece a Expoinel Paulista, que conta com mais de trezentos animais inscritos, com representantes de 16 estados já confirmados. A exposição contará ainda com nelores vindos da Bolívia e promete movimentar o setor.
Tradição
Dante é o presidente do Núcleo de Elite Nelore em Franca e proprietário da Nelore Cadan e deve oferecer uma recepção para os participantes do evento. Ele ainda mencionou que, no sábado, dia 16, no período da tarde, a exposição estará aberta ao público, e muitas famílias têm como tradição passear pelo parque, ver os animais e até interagir com eles. As crianças ficam encantadas com a experiência. Infelizmente, a tradição de shows acabou, mas a parte de negócios ligada à genética, tecnologia e o melhor da pecuária estará reunida na 55ª ExpoAgro. Adorei saber de tudo e desejo sucesso!
Letícia
Mulher forte, empreendedora, técnica em óptica responsável, está no setor há mais de 30 anos e tem um experiência inquestionável. Amiga leal, mulher de fé, mamãe apaixonada da Amanda e sempre em busca do crescimento pessoal e profissional. Falo de Letícia Rodrigues, proprietária da Óptica Ponto de Vista, que comemora nova idade no dia 14 de maio e vai comemorar com a filha em uma curta viagem, mas muito especial. Parabéns, Lê.
Almoço especial
Para este domingo de Dia das Mães, a boa pedida para o almoço é a tradicional churrascaria Minuano. Sob a batuta das empresárias, mãe e filhas: Rosemeire Conte, Daniela e Camila, o almoço promete surpreender a todas as mamães. Além do tradicional e irresistível churrasco, a pista conta com uma grande variedade de saladas, sushis, sashimis e outras delícias, além de uma pista quente pensada especialmente para a data. Não podemos esquecer das sobremesas e do espaço kids com monitora. Sua mamãe merece! Bom demais!
Café da Manhã
Caso você queira inovar e surpreender sua mãe, o empresário Waldyr Medezani e seu restaurante Baunilha farão um “Café da Manhã Especial Dia das Mães”. A partir das 6h30 até as 11h30, haverá um café da manhã completo e música ao vivo. As reservas estão a todo vapor; quem sabe você ainda consegue garantir um lugar especial para sua família. Informações: (16) 99235-2214.
Elly
Elly Cintra é destaque como hair designer e colorista, além de executar maquiagens lindíssimas. Sempre atenta ao mundo da moda e às tendências, comemora mais um ano de vida neste 10 de maio, cercada pelo carinho da família e de amigos íntimos. Parabéns, Elly! Continue brilhando!
Mãe
Nesta coluna, dedico minhas homenagens a todas as mães, especialmente às mães da minha vida: minhas saudosas avós, Luiza Marmol e Sônia Pizzo/Patrícia; minha cunhada, Harumi Nagamine Pizzo; e minha tão amada e dedicada mãe, Maria Izabel Marmol Pizzo.
Meu abraço especial a cada um que não tem mais sua mãe neste plano, elas sempre estarão vivas em nossos corações.
Que Deus abençoe todas as mamães, e que possamos desfrutar de momentos especiais com elas. Feliz Dia das Mães!
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