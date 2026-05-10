Na manhã do dia 2 de maio, aconteceu na Praça Central de Franca uma ação de fundamental importância: “Franca unida pela Vida: No trânsito, o melhor caminho é o respeito”. Os números de acidentes e de vítimas na cidade são alarmantes, e essa ação foi uma iniciativa do Departamento de Trânsito (Secretaria Municipal de Segurança Pública) com o apoio do Grupo Mulheres do Brasil, Corpo de Bombeiros, Detran, Franca Shopping, OAB, Polícias Civil e Militar, Sesc, Secretaria da Educação, Unidade Regional de Ensino, Unifran, Unimed e membros da sociedade civil.

Na foto: Major Regis, Elizete Guerra, Lucinda Gomes, Gracia Carloni e Lilian Gomes, todas integrantes atuantes do Grupo Mulheres do Brasil Franca.

Conscientização

Durante a ação, as pessoas foram abordadas e convidadas a refletir sobre o tema. O Major Regis levou um veículo e duas motos que foram apreendidas após um terrível acidente há alguns anos, e a cena do acidente foi remontada, chamando assim a atenção de todos que passavam. Um número expressivo de pessoas foi impactado; elas paravam para ver a cena com o carro exposto. Com isso, a experiência e a autoridade dos envolvidos trouxeram um novo olhar sobre a conscientização no trânsito, em alusão ao Maio Amarelo. Foi um momento de grande troca e reflexão sobre a construção de um trânsito mais seguro e humano. As ações ocorrerão ao longo do ano, em diversos formatos e lugares. O Grupo Mulheres do Brasil está empenhado em conscientizar e reduzir ao máximo os acidentes de trânsito na cidade.

João Lucas