Mensagem de Abertura
“O melhor dos mestres é o estudo. E a melhor das disciplinas é o trabalho.” (Machado de Assis)
Aniversários
Passando hoje, 10, para nova idade, o colega e amigo Edson Arantes, Elyvelton Júnior, Marcelo Facuri, Dulce Resende e Adriane Micheletti... Amanhã, 11, Renato Moraes, Coronel da Reserva João Paulo Macedo Brandão Júnior, Renata Sampaio Fernandes, Magno e Paulinho Gardini... Na terça, 12, Helinho Garcia Filho, Padre Alessandro Marcos, Abdalla Jamil Abdalla e Karina Gera... Na quarta, 13, Carlos Antônio Correa Borges, Marcelo Carraro Rocha e Célio Peres Chimelo... Na quinta, 14, Wagner Liboni, Fransérgio Benate, nossa colega Márcia Cristina e Leandro Rodrigues... Na sexta-feira, 15, Élison José Fernandes (KPTA), dona Teresa Coelho, Ana Cláudia Figueiredo e Fernanda Ribeiro... E no próximo sábado, 16, Jerônimo Sérgio Pinto e cantor Isaac Brasil... Abraço a todos.
Abraço ao Marcelinho
Neste 10 de maio, é dia de estarmos abraçando o colega e amigo Marcelo Facuri, que atua no jornalismo como marketing político, assessorando o prefeito Alexandre Ferreira na área de comunicação. Marcelinho é casado com a Maísa de Paula Facuri, consultora de vendas. Segue o nosso abraço, desejando tudo de bom.
Casal atuante e elegante
Vamos registrando hoje também o aniversário da Adriane Micheletti, que forma com o empresário e pecuarista Agenor Gado, casal elegante e que atua como dirigentes da Apae de Franca. Segue, por isso, meu abraço a eles, e que sigam muito felizes.
Dicas Práticas
Mistura de vinagre com bicarbonato desentope ralos, elimina odores e desinfeta superfícies... Álcool mais água faz vidros brilharem e seca rápido sem manchas... Sabão em pedra, ralado, mais água quente vira detergente caseiro potente... Sal grosso mais limão perfuma, tira ferrugem e dá brilho em metais...
O animado feirante
Vamos antecipando o abraço ao conhecido feirante e amigo nosso de muito tempo, Paulinho Gardine, que muda de idade amanhã, 11 de maio. Ele já chega bem cedinho e vai anunciando naquele estilo - “Dois pacotes por dez, e quatro por vinte”... E os fregueses vão se aproximando. Ficamos amigos, e passamos por lá, nem que seja para um abraço. Casado com dona Irani, que também é minha ouvinte de todos os dias. Parabéns e um abraço a eles.
O finíssimo Helinho
Esses jovens, bonitos e sorridentes, formam a família do consagrado Hélio Rubens Garcia Filho, o Helinho, que depois de ser um atleta brilhante no basquetebol, assumiu o posto de comandante da equipe, dando sequência ao seu pai, Hélio Rubens. Além dessas qualidades, o que também chama a atenção é a educação finíssima do Helinho e sua família. Quero antecipar meu abraço ao Helinho, que nesta terça, dia 12, marca mais uma cesta na sua brilhante carreira. Merece tudo de bom.
Queridos jovens, vovô e vovó
Falamos ali acima do Helinho, e agora o abraço vai para seu tio, o médico cardiologista e ex-atleta do basquete, Dr. Fransérgio Garcia, casado com a querida Lêda, formando o casal de avós jovens e apaixonados pelo neto Bernardo, da filha Flávia. Pela amizade que nos une há muitos anos, segue o abraço meu e da Cida ao Fran, que acaba de mudar de idade.
Abraço, querido Rafa
Desde ontem, o sobrinho Rafael Meira Maníglia está recebendo abraços e felicitações pelo novo ciclo de vida, lá na bela Itália, onde ele mora. O Rafa é proprietário e Chef de cozinha em Lecce, na região da Puglia, na Itália. Ele é o comandante do restaurante “Maníglia Take Away”, fazendo sucesso, já que é competente e muito gente boa. Rafael é filho do psicólogo Miguel Maníglia Neto e da médica Dra. Eneida Meira Maníglia. Abraço a todos.
Co-Piada
Duas amigas se encontram na sauna e começam a conversar:
- Amiga, meu marido engordou uma barbaridade... Agora tá mais feio, barrigudo, além de velho, careca e sem graça...
- Uai, amiga, incentiva ele a caminhar...
- É bom?
- É ótimo. Se ele caminhar uns 5 km de manhã, mais uns 5 km à tarde, daqui uma semana ele já vai estar a uns 70 km de distância...
Arquivo do Tempo
Essa foto é do mês de abril de 1969, num evento realizado na antiga AEC-Centro. No centro da foto, nosso saudoso fotógrafo Jahir, que registrava tudo, porque naquela época não tinha celular para tantas fotos como agora, e ao seu lado o consagrado ator Denis Carvalho. Percebo atrás o amigo Mazzota, e outro conhecido do lado, lembro-me dele, mas não o nome. Alguém se lembra?
Mensagem Final
“Ser honesto pode não te trazer muitos amigos, mas sempre vai trazer os certos.” (John Lennon)
