A cabeleireira Ariane Otoni, de Franca, vive neste domingo, 10, o segundo Dia das Mães sem a filha Rebecca Cristina Otoni, que morreu aos 13 anos, em abril de 2025, vítima de leucemia. Mais de um ano após a perda, ela segue convivendo diariamente com a saudade da adolescente enquanto cuida dos filhos Lucas e Gabriel.

A luta de Rebecca contra a doença mobilizou moradores de Franca durante o tratamento da adolescente. Ao longo do período em que esteve internada, Ariane compartilhou parte da rotina da família nas redes sociais e recebeu mensagens de apoio de pessoas que acompanhavam o caso.

Desde a morte da filha, em 12 de abril do ano passado, a mãe tenta lidar com o luto enquanto continua exercendo a maternidade dentro de casa.

'O luto muda tudo'