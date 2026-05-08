Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal após causar tumulto, ameaçar funcionários e agredir um enfermeiro na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, nesta sexta-feira, 8.
Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe formada pelos agentes Castro e Dénis foi acionada após denúncias de confusão dentro da unidade de saúde. No local, os guardas encontraram o suspeito em estado de extrema alteração e agressividade, causando transtornos no atendimento.
De acordo com a corporação, durante a abordagem, o homem agrediu um enfermeiro e precisou ser contido com o uso de algemas para garantir a segurança de funcionários, pacientes e acompanhantes que estavam na unidade.
Ameaças dentro da unidade
Ainda conforme o registro da ocorrência, o suspeito exigia atendimento imediato de forma intimidatória, provocando medo entre pessoas que aguardavam atendimento, incluindo idosos e crianças.
Durante o tumulto, ele também teria ameaçado funcionários da UPA, afirmando que retornaria ao local para matá-los.
Após ser contido, o homem foi levado ao Plantão Policial junto com as partes envolvidas para o registro da ocorrência.
Caso foi registrado pela polícia
O caso foi registrado como ameaça, resistência e desacato. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a identidade do suspeito nem confirmação sobre eventual permanência dele preso.
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