Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal após causar tumulto, ameaçar funcionários e agredir um enfermeiro na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, nesta sexta-feira, 8.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe formada pelos agentes Castro e Dénis foi acionada após denúncias de confusão dentro da unidade de saúde. No local, os guardas encontraram o suspeito em estado de extrema alteração e agressividade, causando transtornos no atendimento.

De acordo com a corporação, durante a abordagem, o homem agrediu um enfermeiro e precisou ser contido com o uso de algemas para garantir a segurança de funcionários, pacientes e acompanhantes que estavam na unidade.

Ameaças dentro da unidade