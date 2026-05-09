A Vogue Brasil registrou em sua edição deste mês os projetos de conclusão de curso da pós-graduação em Negócios e Marketing de Luxo Contemporâneo, oferecida pela ESPM em parceria com a revista. Entre os trabalhos destacados pela publicação está a Selenée, projeto encabeçado por Andressa Neves, Diretora de Comunicação da Prefeitura de Franca.

O projeto foi desenvolvido por Andressa Neves ao lado de Bruno Carbinatto, Louise Gordon, Márcia Fachini, Paloma Ballarini e Polianne de Lima. Andressa é doutoranda em Comportamento do Consumidor pela ESPM, com especialização em Marketing de Luxo, Neuromarketing e Storytelling, e atua estrategicamente na construção de posicionamentos de marca e reputação.

Na prefeitura de Franca, comanda a Diretoria de Governo, responsável por estratégias de comunicação e posicionamento da gestão municipal.