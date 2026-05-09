O Leme Lizards derrotou o Franca Carrascos por 27 a 13, no Campo do Colégio Champagnat, no Jardim Consolação, em Franca, e assumiu a liderança do grupo na Série Ouro da SPFL (São Paulo Football League). O duelo, disputado às 14h, era o confronto direto entre os dois únicos times invictos da chave, e o resultado encerrou a fase de grupos com o time visitante no topo da tabela.

O jogo

A partida começou com o Franca Carrascos em controle. Jogando em casa, diante de sua torcida, o time francano saiu na frente do placar com um touchdown terrestre marcado pelo quarterback João Vitor, camisa 8 - que seria eleito o destaque do jogo pelo lado do Franca. O início era o esperado para quem jogava com o apoio da arquibancada.

Mas o Leme Lizards não demorou para reagir. Mesmo atuando fora de casa - e contando com um grupo de aproximadamente 15 torcedores que acompanharam a equipe até Franca -, o time visitante acordou para o jogo, passou a pressionar e virou o marcador com uma corrida do seu running back, tornando o placar 8 a 7 favorável ao Leme antes do intervalo.