O Leme Lizards derrotou o Franca Carrascos por 27 a 13, no Campo do Colégio Champagnat, no Jardim Consolação, em Franca, e assumiu a liderança do grupo na Série Ouro da SPFL (São Paulo Football League). O duelo, disputado às 14h, era o confronto direto entre os dois únicos times invictos da chave, e o resultado encerrou a fase de grupos com o time visitante no topo da tabela.
O jogo
A partida começou com o Franca Carrascos em controle. Jogando em casa, diante de sua torcida, o time francano saiu na frente do placar com um touchdown terrestre marcado pelo quarterback João Vitor, camisa 8 - que seria eleito o destaque do jogo pelo lado do Franca. O início era o esperado para quem jogava com o apoio da arquibancada.
Mas o Leme Lizards não demorou para reagir. Mesmo atuando fora de casa - e contando com um grupo de aproximadamente 15 torcedores que acompanharam a equipe até Franca -, o time visitante acordou para o jogo, passou a pressionar e virou o marcador com uma corrida do seu running back, tornando o placar 8 a 7 favorável ao Leme antes do intervalo.
No segundo tempo, o time de Leme voltou ainda mais consistente dos dois lados da bola. A defesa cresceu, o ataque fluiu, e o quarterback Lipe, camisa 10 - eleito destaque da partida pelo lado vencedor -, comandou o Lizards rumo a uma vantagem de duas posses de bola sobre o adversário. O Franca ainda conseguiu um touchdown no fim que levou a torcida à loucura, mas não foi suficiente para mudar o destino do jogo. Placar final: 27 a 13 para Leme.
A voz do técnico
O head coach do Franca Carrascos, Richard, reconheceu a derrota, mas preferiu mirar o que vem pela frente. “Foi um jogo bom, apesar da derrota. A gente consegue avaliar bastante coisa. É um jogo interessante para ver a nossa fisicalidade do time, ver o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que estudar”, disse o treinador.
O treinador também deixou claro que o foco não é outro senão o jogo seguinte: “A gente tem que ganhar. Se a gente quer jogar a Diamante ano que vem, a gente tem que ganhar e tem que passar pelos playoffs. E agora é todo dia uma final.”
O que vem pela frente
O próximo compromisso do Franca Carrasco ainda não está definido - com uma janela de cerca de cinco semanas para preparação, segundo o próprio Richard. O adversário nos playoffs ainda não foi definido, mas o time francano sabe que precisará vencer para seguir vivo na briga por uma vaga na Série Diamante, a elite do futebol americano paulista.
Já o Leme Lizards encerra a fase de grupos na liderança e chega aos playoffs com moral elevada, tendo superado o único obstáculo que restava à sua invencibilidade - e o fez de virada, fora de casa, diante de uma torcida hostil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.