O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) cumpriu agenda em Franca neste sábado, 9. O encontro reuniu apoiadores, lideranças políticas e empresários de vários setores, principalmente do agronegócio, no Espaço Madeiro.

Também participaram prefeitos da região e o ex-deputado federal e ex-prefeito de Ribeirão Preto Duarte Nogueira.

Caiado chegou acompanhado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e da empresária do setor cafeeiro Flávia Lancha, pré-candidata a deputada estadual.

Caiado defende autoridade moral na Presidência