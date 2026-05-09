O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) cumpriu agenda em Franca neste sábado, 9. O encontro reuniu apoiadores, lideranças políticas e empresários de vários setores, principalmente do agronegócio, no Espaço Madeiro.
Também participaram prefeitos da região e o ex-deputado federal e ex-prefeito de Ribeirão Preto Duarte Nogueira.
Caiado chegou acompanhado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e da empresária do setor cafeeiro Flávia Lancha, pré-candidata a deputada estadual.
Caiado defende autoridade moral na Presidência
Durante o discurso, Caiado criticou o que chamou de desordem institucional e defendeu um presidencialismo com autoridade para estabelecer regras claras ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal.
“Tem que ter muita autoridade moral e independência intelectual para chegar e chamar o Congresso e o Supremo e dizer: as regras são estas. Esse é o presidencialismo que fomos eleitos pelo voto popular”, afirmou.
O pré-candidato também pediu que os presentes avaliem sua trajetória política e experiência administrativa.
“Não se governa no achismo. Eu peço que vocês liguem para alguém em Goiás e perguntem se o que falamos aqui procede. Veja nossa vida no Congresso Nacional. É isso que nos credencia para nos colocar como pré-candidatos à Presidência”, disse.
Kassab critica Lula e Bolsonaro
Gilberto Kassab afirmou que o PSD lançou Caiado como alternativa aos principais nomes do cenário político nacional.
“Não queremos Lula (PT) nem Flávio Bolsonaro (PL). Respeito quem vota no Lula, mas tenho convicção de que mais quatro anos dele seria ruim para o Brasil. E Bolsonaro deixou a desejar. Fez coisas boas, mas não foi bem, tanto que o PT voltou”, declarou.
Kassab também destacou a equipe política que acompanha Caiado na pré-campanha.
“O time do Caiado é melhor. Quem quiser ajudar, é só dar um clique, mandar para amigos e família. Dez segundos por dia”, afirmou.
Flávia Lancha cita queda na Agrishow
Flávia Lancha afirmou que o país enfrenta dificuldades pela ausência de políticas públicas voltadas ao setor produtivo. Ela citou a queda nas negociações da Agrishow como exemplo.
“O país está sofrendo muito. Quando a gente vai à Agrishow e vê 22% a menos de negociação, é reflexo da falta de política. É aí que a gente tem que pensar quem é o melhor nome hoje para nos representar. Não tenho a menor dúvida de que o mais bem preparado é Ronaldo Caiado. Se cada um de nós fizer a nossa parte, nós sim colocaremos Caiado lá”, declarou.
PSD confirma Daniel Bassi como pré-candidato
Durante o evento, o PSD confirmou o nome do vereador Daniel Bassi como pré-candidato a deputado federal. “Sim, sou pré-candidato”, afirmou.
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