Uma loja de roupas foi alvo de furto na manhã de sexta-feira, 8, na rua Ouvidor Freire, no Centro de Franca.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma idosa entra no estabelecimento, observa peças expostas nas araras e, em seguida, coloca uma blusa e um vestido dentro de uma sacola que carregava.

Segundo um funcionário da loja, o boletim de ocorrência não foi registrado. De acordo com ele, o comércio já foi furtado outras vezes e, mesmo após registros anteriores, os crimes continuaram acontecendo.