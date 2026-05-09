Uma loja de roupas foi alvo de furto na manhã de sexta-feira, 8, na rua Ouvidor Freire, no Centro de Franca.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma idosa entra no estabelecimento, observa peças expostas nas araras e, em seguida, coloca uma blusa e um vestido dentro de uma sacola que carregava.
Segundo um funcionário da loja, o boletim de ocorrência não foi registrado. De acordo com ele, o comércio já foi furtado outras vezes e, mesmo após registros anteriores, os crimes continuaram acontecendo.
Após ser informada sobre o furto, a gerente saiu à procura da suspeita e conseguiu abordá-la nas proximidades de uma praça da região central.
Dentro da sacola da mulher, foi encontrado apenas o vestido. A blusa não foi localizada.
Não há informações sobre o paradeiro da suspeita, após a abordagem nem sobre eventual devolução de outros itens.
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