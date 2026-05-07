Darci Pereira Fagundes, de 76 anos, desaparecido há mais de uma década, foi encontrado em Franca poucas horas após o caso ser divulgado pelo Portal GCN/Sampi. O idoso, que estava acolhido no Abrigo Provisório municipal, foi identificado ainda na quarta-feira, 29 de abril, e reencontrou as filhas nesta segunda-feira, 4, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, encerrando uma busca que durava mais de dez anos.

O registro formal do desaparecimento havia sido feito apenas na última semana, no 3º Distrito Policial de Franca. Segundo a família, a intenção era ampliar as buscas por meio da divulgação oficial e da repercussão na imprensa.

Após a publicação da reportagem do GCN, a Assistência Social do município, integrante de um grupo de WhatsApp voltado à localização de desaparecidos — utilizado pelo Distrito Policial e pelo Plantão da CPJ — informou que Darci estava acolhido em um abrigo da própria cidade.

Histórico de desaparecimentos