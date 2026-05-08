Metade dos pet shops fiscalizados pelo Procon-SP em Franca apresentou irregularidades durante uma operação realizada entre os dias 27 e 30 de abril. Dos quatro estabelecimentos vistoriados na cidade, dois foram autuados por descumprimento de normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Problemas envolveram validade de produtos

Segundo a Fundação Procon-SP, as irregularidades identificadas estavam relacionadas à ausência de informação ou à indicação inadequada da data de validade de produtos comercializados nos estabelecimentos.

Os nomes dos locais autuados não foram divulgados pelo órgão.