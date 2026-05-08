08 de maio de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Dois pet shops de Franca são autuados pelo Procon-SP

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Procon
Fiscalização ocorreu em quatro estabelecimentos em Franca
Fiscalização ocorreu em quatro estabelecimentos em Franca

Metade dos pet shops fiscalizados pelo Procon-SP em Franca apresentou irregularidades durante uma operação realizada entre os dias 27 e 30 de abril. Dos quatro estabelecimentos vistoriados na cidade, dois foram autuados por descumprimento de normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Problemas envolveram validade de produtos

Segundo a Fundação Procon-SP, as irregularidades identificadas estavam relacionadas à ausência de informação ou à indicação inadequada da data de validade de produtos comercializados nos estabelecimentos.

Os nomes dos locais autuados não foram divulgados pelo órgão.

A fiscalização fez parte da Operação Pet Shop, realizada em 23 municípios paulistas.

Além de Franca, as equipes passaram por cidades como Ribeirão Preto, Campinas, Araraquara, Bauru, São Carlos, Santo André e São Bernardo do Campo.

Mais de 300 estabelecimentos foram vistoriados

Em todo o estado, o Procon-SP fiscalizou 309 estabelecimentos que comercializam produtos e serviços para animais.

Irregularidades foram encontradas em 149 deles.

Entre os principais problemas identificados estão a falta de informação clara sobre preços, ausência de indicação adequada de validade e, em alguns casos, produtos vencidos expostos para venda.

O Procon-SP informou que os estabelecimentos autuados poderão responder administrativamente e ficar sujeitos às penalidades previstas na legislação consumerista.

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